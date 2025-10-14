Susana Griso en 'El Hormiguero': «Creo que hay nerviosismo en el PP por la subida de Vox» La presentadora de 'Espejo Público' confesó que le gustaría realizar «la primera entrevista a la princesa Leonor»

Silvia Osorio Martes, 14 de octubre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Con 20 años de historia, 'Espejo Público' es uno de los programas más longevos de la televisión. Susana Griso acudió como invitada este martes a 'El Hormiguero', otro espacio con idéntica vida, para celebrar un cumpleaños tan especial. Y, cómo no, Pablo Motos aprovechó para realizar un repaso de la actualidad política con la presentadora.

El primero en salir a relucir fue el presidente Pedro Sánchez. «¿Qué queda del Pedro Sánchez que conociste?», lanzó el de Requena con gesto serio. La primera vez que la comicadora entrevistó al líder del PSOE fue cuando se disputaba las primarias del partido con Eduardo Madina. «Este Pedro Sánchez es distinto al que yo conocí. Era muy tímido, hablaba con un volumen muy bajito, casi no le oía. Me pareció atrevido y ambicioso porque Madina tenía el apoyo de Felipe, de Zapatero...», contestó la presentadora.

Más tarde, antes de la repetición electoral, Griso recordó que Sánchez le dijo que «no iba a ser presidente del Gobierno a cualquier precio. España no se merece un Gobierno con Podemos ni con el apoyo de los independentistas».

Con Feijóo estuvo hace poco. Le entrevistó este lunes. «A ver yo creo que hay nerviosismo en el Partido Popular. Sus apuestas les dan bien, pero desde septiembre notan la subida de Vox, no la que cuenta Tezanos, porque siempre dan más a las izquierdas», señaló la periodista catalana que confesó no identificarse con ninguna ideología y que aseguró no tener reparos en criticar a Gobierno o partidos de la oposición. «Este país necesita gente valiente y que diga las cosas como son, cueste lo que cueste», defendió ante la relación entre la política y el periodismo.

Presentador e invitada también hablaron sobre la monarquía en España. La comunicadora catalana desveló que le gustaría entrevistar a la princesa Leonor: «Me encantaría hacer la primera entrevista a la princesa Leonor. Y a los Reyes, no sé por qué están tan protegidos», deslizó.

«¿Qué le preguntarías?», le espetó Motos. «Teniendo en cuenta que tienen que ser neutrales, orillaría los temas políticos, pero me gustaría saber qué visión tiene del mundo. Me consta que es una mujer muy preparada, muy aplicada, muy educada, me gustaría saber sus valores, más que sus opiniones porque entiendo que está limitada.

Teniendo en cuenta que tienen que ser neutrales, orillaría los temas políticos, pero me gustaría saber qué visión tiene del mundo. Me consta que es una mujer muy preparada, muy aplicada, muy educada, me gustaría saber sus valores, más que sus opiniones porque entiendo que está limitada». El de Requena compartió la opinión de Griso, pero también se postuló para esa primera entrevista: «A mí me gustaría preguntarle si hace las cosas que hace otras personas jóvenes de su edad», apuntó.

La famosa pamela

Durante la conversación también hubo tiempo para otros asuntos más amables. La presentadora de 'Espejo Público causó sensación con un vestido azul y una enorme pamela, que fue motivo de las bromas de Motos: «¿Con esa pamela crees que te podrías comunicar con extraterrestres?», le soltó el comunicador que tenía preparados más chistes. «A esa pamela le das la vuelta y puedes hacer un cocido para 12». «Es muy curioso porque la gente no me reconocía. Me decían: 'Pero si es la Griso!». El propio Cayetano no me reconocía. Me besó en la mano», zanjó la presentadora.