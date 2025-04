El surfista vasco Aitor Francesena vacila a David Broncano: «Tienes prohibido entrar a Zarautz, pide perdón»

Gabriel Cuesta Miércoles, 9 de abril 2025, 22:34 Comenta Compartir

Aitor Francesena volvió a 'La Revuelta' por segunda vez esta temporada. El surfista vasco lo hizo de una forma diferente al primer episodio del nuevo espacio de David Broncano en La 1. Entre las butacas del público, disfrutaba del show cuando fue reconocido por el presentador. «Con él empezó todo», recordaba.

Francesena no desaprovechó la oportunidad para vacilar a Broncano. «Ayer estuve en la Junta del Ayuntamiento de Zarautz y tienes prohibida la entrada al pueblo. Deberías ponerte de rodillas y pedir perdón a la comunidad surfera», le exigía entre risas.

A lo que se refería es a las declaraciones de Broncano en las que aseguraba que la mayoría de surfistas no sabían surfear. «Lo sigo pensando. Dije que en surf hay cuatro o cinco que sabéis y el resto... que no se levantan nunca de la tabla cuando toca. Hay una élite que lo hacéis increíble y el resto es una purria tremenda. No pido disculpas y lo mantendré siempre», se justificaba el humorista.

Aitor Francesena, contigo empezó todo. Vaya primer invitado, es que no pudimos tener mejor honor que arrancar La Revuelta que con él. #LaRevuelta pic.twitter.com/L08gURyJN5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2025

«El día que vayas a Zarautz y llegues por la autopista...», le avisaba el vasco. Zanjaba rápido el humorista el posible veto. «Vaya sitio más bonito. Voy un montón en verano». El surfista Francesena contó su historia en el primer programa. Se quedó sin un ojo a los 14 años por un glaucoma y el otro por el golpe de una ola en 2012. Al pentacampeón del mundo de surf su ceguera no le ha impedido triunfar sobre las olas. Gracias a la ayuda de amigos que son mitos del deporte, como Aritz Aranburu e Ibon Amatriain, Francesena se mete en el mar a diario guiado por el fragor de las olas. Hace unos años se proclamó en California campeón del mundo de surf adaptado.