La streamer bilbaína Gonsabellla se defiende ante las críticas por ir a Urgencias tras arañarla su gato: «Ya me gustaría veros a algunos»

La streamer bilbaína Gonsabellla ha sufrido un accidente con su gato que le ha obligado a acudir a Urgencias. Isabel González, con más de medio millón de seguidores en su canal de Twitch. Esta vez, lo ha contado a través de su cuenta de Instagram.

«Mi gato me ha meado la maleta a las cinco de la mañana. Yo cogía el autobús a las 7 para ir a Madrid y de ahí a Maldivas», comenzaba. «Me he puesto muy nerviosa porque me ha meado la mitad de las cosas que llevaba y, lo peor, la maleta, porque no tengo otra de las grandes. Total, que me he puesto a gritar y el pobre se ha asustado y cuando me he acercado a cogerlo ha sacado las zarpas», cuenta. El arañazo le alcanzó el párpado derecho y la nariz.

«Es la primera vez que lo hace y hacía mucho que no se meaba fuera de su caja. Siempre se pone nervioso cuando me voy. ¿La buena noticia? Es mejor de lo que parece, no me han tenido que dar puntos y, en palabras de la cirujana de Urgencias, 'esto es un arañazo, no sé para qué habéis venido'». La creadora de contenido ha lamentado la posición de la sanitaria y la de algunas críticas por acudir al hospital. Ha defendido que «me estaba chorreando la nariz y el párpado». «Perdón por ejercer mi derecho de poder acudir a Urgencias. Al final, no ha sido nada profundo. Pero ya me gustaría veros a algunos», zanjaba.

La streamer pudo realizar su viaje sin problema, tal y como muestran sus últimas publicaciones. El nombre real de Gonsabellla es Isabel Gonzalez. Nació en Bilbao el 2 de diciembre de 1993 y se dedicaba a dar clases de inglés cuando descubrió Twitch gracias a su novio.

