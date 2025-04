La sorpresa de Broncano a Yami Sadfie en 'La Revuelta': «Qué ilusión, no lo sabía» La cantante de 27 años fue la invitada de este martes

Marina León Martes, 15 de abril 2025, 22:54 Comenta Compartir

La cantante argentina Yami Safdie pisó el plató de 'La Revuelta' este martes y lo primero que hizo fue sorprender a Broncano con su regalo. «Es un vision board, un collage que haces con tus deseos del año para tenerlos más presentes», explicó la compositora e influencer de 27 años.

Para aligerar la tarea, Yami le propuso a David algunos propósitos de lo más ocurrentes para el 2025: acabar el año en forma, conocer la cuenta bancaria de todos los invitados, una boda con Federer, una cita romántica con Pablo Motos o escalar alguna montaña. Sobre esta última, Broncano, que en más de una ocasión se ha declarado un amante de la escalada, asegura que ha dejado atrás esta actividad. «Me he retirado, prefiero vivir». Yami también confesó algunas de las metas que se ha propuesto para «este y los próximos años», entre las que destacó ganar un Grammy Latino o llenar el Movistar Arena en Argentina.

El humorista decidió no esperar al final para preguntarle a la artista sobre el dinero que acumula en el banco. «Creo que soy la persona más pobre que ha venido a este programa», lamentó. «En la cuenta no tengo nada, unos cien euros, pero porque me compré un apartamento en Buenos Aires», reconoció.

Viene super cute con un vision board para Broncano, dejándole en bandeja prácticamente la entrevista pero esta chica es il demoni y viene con navajilla #LaRevuelta @Yamisafdie pic.twitter.com/z6X6ysJxrj — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 15, 2025

La cantante no se fue con las manos vacías y el programa de La 1 le entregó el primer disco de oro en España para su tema 'En otra vida'. «No lo sabía, qué ilusión. Sabía que andábamos cerca», celebró. Con estudios de canto y teatro musical, firmó en 2021 con Warner Music Group y ahora se ha convertido en uno de los referentes de la música urbana en Argentina con colaboraciones con artistas como Álvaro de Luna, Omar Montes, Vanesa Martín, La Joaqui, Camilo o Ptazeta.