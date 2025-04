El sorprendente tonteo en 'Supervivientes' que puede acabar en boda: «Solo quiero casarme con él»

A.M. Viernes, 4 de abril 2025, 07:47 Comenta Compartir

Del amor a la guerra y de la guerra al amor. Así se puede resumir la relación de Montoya y Anita en los últimos meses, especialmente desde que abrieron su relación al público de 'La isla de las tentaciones'. En el paraíso de República Dominicana ambos fueron infieles y la relación se fue al traste con acusaciones y broncas muy sonadas. Pero el tiempo y el hambre parece que lo curan todo porque Montoya y Anita están más cerca que nunca en 'Supervivientes'.

Telecinco sigue explotando el producto. Y lo hace a la perfección. Una valla en medio de la playa separa a Anita y Montoya, y la necesidad de estos dos de verse es constante. Anoche, durante la gala, el programa mostró un vídeo en el que se ve a ambos abrazados en el vallado de forma muy cariñosa. Era de noche y las cámaras les sorprendieron. Ese 'tonteo' no se ve por el día.

«¿Tus tentaciones cuáles son?», le preguntaba Montoya en una clara alusión al programa donde se han dado a conocer. «Tú», señalaba Anita. El utrerano tiraba de gracia para sacarle una sonrisa a su exnovia: «Pues no sé, lo mismo el año que viene voy otra vez (a 'La isla de las tentaciones'). Pero en otro formato. Aunque tengo ganas yo de sacar a mi Arturo Fernández. Tú no le has conocido, ¿verdad?». Anita continuaba la broma: «Bueno, pues me busco una pareja». «Y otra vez caes, ¿no? ¿Otra vez vas a caer?, le sugirió Montoya mientras le besaba la mano. Ambos se abrazaron y se despidieron con un «te quiero» que suena reconciliador.

Pocos minutos después, Anita se abría con el donostiarra Koldo. «Yo lo único que quiero es casarme con Montoya», dijo. El chef trató de aconsejarla: «Sois dos personas que ahora tenéis que ser amigos, olvídate de más. Y luego fuera... aquí no vas a solucionar nada». Anita, en cambio, parecía tener claro sus sentimientos: «Yo le amo, te lo juro. No me imagino una vida sin él».

El resto de la gala dio para mucho. Makoke volvió tras su lesión en la espalda... pero para volver a irse. La audiencia la escogió como eliminada y la semana que viene se jugará la expulsión definitiva junto a los desterrados. Cuando Jorge Javier pronunció el nombre de la exmujer de Kiko Matamoros, a Carmen Alcayde, que estaba nominada, casi le da algo. «Que se está mareando de la emoción, que le da un vahído», advertía el presentador desde plató. La emoción superó a Alcayde que tuvo que ser atendida por sus compañeros.

Una vez reinó la calma en 'Supervivientes', los concursantes procedieron a nominar y el resultado fue el siguiente: Koldo, Gala, Anita y Montoya son los señalados esta semana.

