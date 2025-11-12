La sorprendente reacción de Blanca Romero tras el accidente de Cayetano Rivera: «Pobre palmera, amo la naturaleza» La exmujer del torero no sabía nada del percance

Blanca Romero se enteró este martes por la prensa del accidente que Cayetano Rivera, su ex marido y padre adoptivo de su hija Lucía Rivera. La actriz asturiana, a la que esperaban los medios a las puertas de su casa, no sabía nada y su reacción no ha pasado desapercibida.

El torero se vio de nuevo envuelto en la polémica después de que el pasado domingo estampara su furgoneta contra una palmera que dejó tirada en una rotonda en las inmediaciones del Real Club Sevilla Golf, en la localidad de Alcalá de Guadaíra, cerca de su propio domicilio.

«Está vivo, ¿no?», respondió en primer lugar al ser preguntada por los periodistas. Los reporteros le informaron del suceso y, en concreto, le detallaron que impactó con una palmera. La exmujer del diestro continuaba afirmando que no sabía nada del accidente y soltó: «Pobre palmera, que amo la naturaleza».

Después, los reporteros le informaron sobre el test de alcoholemia, que el hijo de Paquirri y Carmina Ordónez ha negado que haya dado positivo. Con la intención de cerrar la conversación, la actriz se despidió diciendo: «Ah vaya, acabo de recibir la noticia. Lo siento».

Blanca Romero y Cayetano Rivera se dieron el 'sí, quiero' el 26 de octubre de 2001 en una gran boda celebrada en asturias, tierra natal de ella. El matrimonio duró apenas tres años y no tuvieron hijos, pero el diestro adoptó a la hija de Blanca, Lucía Rivera, que hoy en día es modelo y mantiene una relación estrecha con su padre.

Sin consecuencias físicas

El torero se encuentra bien de salud tras el aparatoso accidente sufrido el pasado domingo. Desde el entorno del torero han transmitido que el choque se habría debido a «un despiste con el teléfono móvil» al entrarle una llamada, según ha contado Susanna Griso en 'Espejo Público'.

La presentadora, también ha señalado que el diestro habría salido «por su propio pie» del coche para dirigirse a su casa. La policía, avisada por los vecinos del accidente, habría acudido al domicilio del torero donde, según ha precisado la presentadora, «no le hicieron la prueba de alcoholemia».