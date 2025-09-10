El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Instagram

El sorprendente nuevo look de Alcaraz, que se une a la moda de los famosos de teñirse el pelo

El tenista murciano ha tratado de arreglar la rapada al cero que le hizo su hermano antes del US Open

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:22

David Broncano, Lamine Yamal, Jorge Javier Vázquez... Son muchos los famosos que han optado recientemente por cambiar de imagen y teñirse de rubio platino. El último en sumarse a esta fiebre, pero en su caso con color blanco, ha sido Carlos Alcaraz, quien tras conquistar el US Open ha cumplido su promesa y ya luce un atrevido nuevo look que no ha pasado inadvertido.

Noticias relacionadas

Alcaraz confiesa quién es el culpable de su rapada al cero: «Bueno, el pelo crece»

Alcaraz confiesa quién es el culpable de su rapada al cero: «Bueno, el pelo crece»

Jorge Javier Vázquez estrena imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»

Jorge Javier Vázquez estrena imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»

Lluvia de vaciladas a David Broncano por su nuevo pelo rubio platino

Lluvia de vaciladas a David Broncano por su nuevo pelo rubio platino

El tenista murciano, de 22 años, había anunciado que si ganaba el torneo, sorprendería con un nuevo lool. Pero también tenía una cita urgente con su peluquero de siempre. Víctor no le pudo acompañar durante su viaje a Estados Unidos y fue su hermano el que cogió la maquinilla para cortarle el pelo. Sin embargo, campeón de Roland Garros se presentó en la pista Arthur Ashe con una rapada al cero en toda regla.

Instagram

Algo salió mal. Así lo contó el propio Alcaraz tras el primer partido. «De repente, mi hermano no entendió nada de la máquina. Simplemente me lo cortó y la única manera de arreglarlo es rapándolo. Siendo sincero, no es tan bueno… supongo que tampoco es tan malo. Soy de los que piensan: 'Bueno, el pelo crece', y supongo que en unos días estará bien. Simplemente pasó y ya está», lanzó entonces.

Nuevos tatuajes

Ahora, su peluquero habitual ha compartido en Instagram el nuevo look del murciano. En la fiesta para celebrar su triunfo en el US Open junto a famosos como Rosalía o J Balvin, Alcaraz apareció todavía de moreno.

Sin embargo, al día siguiente se puso en manos de su peluquero para repasar el corte con la maquinilla y teñirle el pelo de blanco. Ambos han mostrado cómo fue el proceso con fotografías en las que el tenista aparece con el típico papel de aluminio en la cabeza que se usa para secar el tinte.

Este no será el único cambio en el aspecto del deportista murciano, que ha contado que pedirá a su tatuador, su paisano Joaquín Ganga, que dibuje en su cuerpo la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn, símbolos de Nueva York.

Mientras, en lo deportivo, Alcaraz sigue triunfando en las pistas. El murciano derrotó a Sinner en la final del US OPen con una magistral actuación, sumando su sexto Grand Slam y recuperando el número uno del tenis mundial. Fue una final espectacular entre dos números uno, pero en la que el español se abrazó pronto al triunfo y acabó besando el trofeo del US Open por segunda vez en su carrera. Alcaraz siempre apareció en la pista con confianza, pegando sin compasión, siendo asfixiante con el rival, concediéndole pocas oportunidades de remontar el resultado, pero sobre todo, de permitirle soñar con la victoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  3. 3 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  4. 4

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  5. 5 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  8. 8 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  9. 9

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  10. 10

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El sorprendente nuevo look de Alcaraz, que se une a la moda de los famosos de teñirse el pelo

El sorprendente nuevo look de Alcaraz, que se une a la moda de los famosos de teñirse el pelo