Sonsoles Ónega confiesa que quería aparecer en 'Las hijas de la criada', la serie basada en su novela: «Al final no fue posible» La periodista presenta en 'El Hormiguero', junto a la actriz Verónica Sánchez, la adaptación del libro con el que consiguió el Premio Planeta en 2023

Marina León Martes, 2 de diciembre 2025, 22:46 Comenta Compartir

A pesar de sentarse frente a una cámara todos los días, Sonsoles Ónega aseguro estar «muy nerviosa» nada más sentarse en el plató de 'El Hormiguero'. La periodista presentó junto a la actriz Verónica Sánchez 'Las hijas de la criada', el gran estreno de ficción de la temporada en Atresplayer, basada en la novela homónima de Ónega, que obtuvo el Premio Planeta en 2023.

.@sonsolesonega y Verónica Sánchez nos presentan ‘Las hijas de la criada’, el mejor estreno de @atresplayer en los últimos 3 años #SonsolesVerónicaEH pic.twitter.com/ElV8NcxFe7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 2, 2025

La serie de 8 capítulos cuenta la historia de la familia Valdés y el intercambio de unas niñas nada más nacer. Todo ello en un pazo gallego de principios del siglo XX. «Da la sensación de que haces muchas series de época», le dijo Pablo Motos a Verónica. «Da la sensación de que es así, pero esta es la cuarta que hago», afirmó. Sobre su papel en 'Las hijas de la criada', es la encargada de meterse en la piel de la protagonista, «una cornuda», aseguró entre risas. «Pero es una tipa estupenda, de clase alta, que lucha por los derechos de las mujeres de su pueblo», añadió.

«Me han dicho que te dio un ataque cuando fuiste al rodaje y viste a los actores ensayando tus diálogos... pero ¿qué querías, que hiciesen los diálogos de 'La que se avecina'?», le lanzó el presentador a la escritora. «Sí. Me despertó rabia, como si me estuviesen robando algo que es mío. Hasta que me centré y dije, 'a ver, es que cuando cedes una novela, lo cedes todo'», respondió ella.

Durante la entrevista, Sonsoles confesó que le hubiese gustado aparecer en la serie. «Me hubiera encantado tener un papel, aunque fuera de figurante, pero no pudo ser. Creo que fue por falta de tiempo...», apuntó. En cuanto al acento gallego, Verónica contó que no le supuso una gran dificultad ya que «Nos dieron órdenes de no tener un acento muy marcado porque las clases altas se supone que lo tenían más suave», explicó. Lo que no le resulto tan sencillo fue aguantar el corsé bajo el vestido durante once horas al día. «Ha sido terrible. Me he hecho toda la serie en apnea», bromeó. «La verdad es que es duro, a veces me quedaba sin aire», detalló.