El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 2 de diciembre
Sonsoles ónega y Verónica Sánchez en 'El Hormiguero'. Antena 3

Sonsoles Ónega confiesa que quería aparecer en 'Las hijas de la criada', la serie basada en su novela: «Al final no fue posible»

La periodista presenta en 'El Hormiguero', junto a la actriz Verónica Sánchez, la adaptación del libro con el que consiguió el Premio Planeta en 2023

Marina León

Marina León

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:46

Comenta

A pesar de sentarse frente a una cámara todos los días, Sonsoles Ónega aseguro estar «muy nerviosa» nada más sentarse en el plató de 'El Hormiguero'. La periodista presentó junto a la actriz Verónica Sánchez 'Las hijas de la criada', el gran estreno de ficción de la temporada en Atresplayer, basada en la novela homónima de Ónega, que obtuvo el Premio Planeta en 2023.

La serie de 8 capítulos cuenta la historia de la familia Valdés y el intercambio de unas niñas nada más nacer. Todo ello en un pazo gallego de principios del siglo XX. «Da la sensación de que haces muchas series de época», le dijo Pablo Motos a Verónica. «Da la sensación de que es así, pero esta es la cuarta que hago», afirmó. Sobre su papel en 'Las hijas de la criada', es la encargada de meterse en la piel de la protagonista, «una cornuda», aseguró entre risas. «Pero es una tipa estupenda, de clase alta, que lucha por los derechos de las mujeres de su pueblo», añadió.

«Me han dicho que te dio un ataque cuando fuiste al rodaje y viste a los actores ensayando tus diálogos... pero ¿qué querías, que hiciesen los diálogos de 'La que se avecina'?», le lanzó el presentador a la escritora. «Sí. Me despertó rabia, como si me estuviesen robando algo que es mío. Hasta que me centré y dije, 'a ver, es que cuando cedes una novela, lo cedes todo'», respondió ella.

Durante la entrevista, Sonsoles confesó que le hubiese gustado aparecer en la serie. «Me hubiera encantado tener un papel, aunque fuera de figurante, pero no pudo ser. Creo que fue por falta de tiempo...», apuntó. En cuanto al acento gallego, Verónica contó que no le supuso una gran dificultad ya que «Nos dieron órdenes de no tener un acento muy marcado porque las clases altas se supone que lo tenían más suave», explicó. Lo que no le resulto tan sencillo fue aguantar el corsé bajo el vestido durante once horas al día. «Ha sido terrible. Me he hecho toda la serie en apnea», bromeó. «La verdad es que es duro, a veces me quedaba sin aire», detalló.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  4. 4 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  5. 5

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  6. 6 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después
  7. 7 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  8. 8

    Las haciendas vascas cercarán desde mayo los pagos por Bizum a empresas y autónomos
  9. 9 La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre
  10. 10 La pizza bilbaína que ha sido elegida entre las tres mejores de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sonsoles Ónega confiesa que quería aparecer en 'Las hijas de la criada', la serie basada en su novela: «Al final no fue posible»

Sonsoles Ónega confiesa que quería aparecer en &#039;Las hijas de la criada&#039;, la serie basada en su novela: «Al final no fue posible»