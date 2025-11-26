El sobrecogedor relato del chef José Andrés sobre su labor en Valencia y Gaza El empresario visita 'El Hormiguero', donde recibió el cariño de Pablo Motos por su trabajo desinteresado con los más necesitados

Las últimas semanas están siendo muy especiales para los valencianos. El pasado 29 de octubre se cumplió un año de la dana que se llevó por delante la vida de 229 personas y ayer el chef José Andrés quiso tener un bonito recuerdo con el pueblo valenciano en 'El Hormiguero'. «En los peores momentos de la humanidad las mejores cosas florecen de las personas. Yo siempre cuando vuelvo de estas emergencias regreso con muchísima fe en la humanidad, siento que hay futuro, que hay gente maravillosa, héroes anónimos en cada esquina», apuntó.

Su cocina solidaria fue de las primeras que se instaló en Valencia tras la tragedia. Al igual que ocurrió en Gaza y otros lugares que precisaron de ayuda humanitaria. «En World Central Kitchen intentamos siempre estar antes de que sucedan los desastres naturales, estamos muy pendientes y cuando son solo previsiones ya estamos ahí«, contó mientras el público le brindaba un emotivo aplauso. «En el momento que ocurre algo así, no esperamos, actuamos inmediatamente. Intentamos ser rápidos porque la comida y el agua no pueden esperar».

Pablo Motos estaba especialmente cariñoso con el chef. El presentador, natural de Requena (Valencia), ha denunciado durante el último año en su programa los numerosos errores que los políticos llevaron a cabo esos días en Valencia. Ha sido uno de los rostros más críticos con la gestión de la dana y ayer José Andrés le dio la razón en sus protestas: «Cuando la clase política lo único que hace es echarse las culpas los unos a los otros, es el pueblo, Valencia entera, los ciudadanos españoles, lo que estuvimos ahí respondiendo». «A día de hoy podría haber otra DANA y todavía no se han aprobado las obras para que los ríos no vuelvan a desbordarse, podría volver a pasar lo mismo, hay que dar solución a esto ya», denunció.

La organización del chef José Andrés está preparada para lo que pueda pasar. «Entrenamos a un sinfín de voluntarios y les capacitamos, por si, ojalá que no, vuelve a pasar algo así estemos preparados», apuntó.

Fue en ese instante cuando se produjo el momento más emotivo de la noche. José Andrés recordó a sus ocho cooperantes fallecidos en la franja de Gaza. «Ha sido un antes y un después«, reconoció antes de recalcar que su equipo seguirá sobre el terreno: «Nosotros tenemos que estar ahí siempre, del lado de la humanidad, estoy a favor de la gente de bien. La humanidad es la que tiene que ganar y vencer cada día, y esto lo conseguimos a través de la comida».