Silvia Intxaurrondo se declara fan absoluta de los Williams: «Menos mal que la madre decidió saltar esa valla»

Leire Moro Lunes, 9 de junio 2025, 17:16 | Actualizado 17:40h.

A Silvia Intxaurrondo no le cuesta nada hablar de las personas a las que admira. Y en su reciente visita al programa 'En clave de Rhodes', presentado por el pianista y divulgador James Rhodes, no pudo evitar mostrar su admiración por dos de las figuras más queridas del Athletic : los hermanos Iñaki y Nico Williams.

«Soy muy fan de los hermanos Williams», comentó Rhodes durante la entrevista en el espacio de la Cadena Ser. A lo que Silvia respondió sin dudar: «Hombre, yo también». El intercambio derivó en una conversación entrañable que fue mucho más allá del fútbol.

Aunque aún no los ha conocido en persona, la periodista de Santurtzi, declarada athleticzale, no escondió su deseo: «Me encantaría, me encantaría». Y cuando Rhodes le sugirió invitarlos a su programa, ella no lo descartó. «Son dos superestrellas, aparte de por el fútbol, por todos los valores que han inculcado en el equipo», destacó.

Intxaurrondo puso el foco en algo que a menudo pasa desapercibido: la historia de vida detrás del éxito. «Menos mal que la madre de los Williams decidió saltar esa valla. Menos mal. Porque nos trajo talento», confesó.

Pero su admiración no se queda en lo deportivo. «Nos trajo a dos chavales excepcionales, con unos valores que traspasan el deporte y se insertan en la sociedad. Y porque gente así nos hace mejores».