Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido

Un reportero fue apartado de su puesto tras una cuestión a la alta representante de la UE en Asuntos Exteriores

B. Vergara

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:59

Silvia Intxaurrondo se caracteriza por no morderse la lengua y por no rehuir las pregunta incómodas en sus entrevistas. Este viernes ha charlado en 'La Hora de La 1 de TVE' con Kaja Kallas, alta representante de la UE en Asuntos Exteriores, y le ha planteado la misma pregunta por la que el reportero italianno Gabrielle Nunziati fue despedido. Su medio argumentó la cuestión era «técnicamente equivocada» porque equiparaba la destrucción de la Franja de Gaza y la de Ucrania

«Usted ha dicho que Rusia debería pagar por la reconstrucción de Ucrania, ¿cree que Israel debería pagar por la reconstrucción de Gaza?», ha preguntado la vizcaína. A lo que Kallas ha respondido: «El derecho internacional dice que quien causa los daños tiene que compensar esos daños. Esa es también la respuesta».

Intxaurrondo le ha pedido que se pronuncie sobre una posible visita del primer ministro israelí a Europa. «Sobre Benjamín Netanyahu pesa una orden de detención de la La Corte Penal Internacional (CPI). ¿Netanyahu es bienvenido en Europa?». La alta representante de la UE en Asuntos Exteriores no se ha mojado. «Otros países que han acordado el estatuto de Roma y el Tribunal Penal Internacional deberían también cumplir esas obligaciones que han asumido. Por supuesto, es decisión de cada estado europeo decidir cómo enfocan este aspecto».

La peridosita de TVE ha insistido. «¿Recibiría usted a Netanyahu en Bruselas?». «Yo no soy el Gobierno Belga. El gobierno belga tiene derecho a permitir que entre alguien o rechazar que entre cualquier persona en su país», le ha zanjado Kallas.

