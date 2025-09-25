Sigue el culebrón de la 'kiss cam' de Coldplay: el marido de la ejecutiva también estaba en el concierto... Y con otra mujer Casi tres meses después del escándalo que supuso la infidelidad viral, ha salido a la luz que Kristin Cabot y su marido ya se habían separado

Fue, sin duda, una de las polémicas más sonadas del verano. La pillada en la 'kiss cam' de un concierto de Coldplay a Andy Byron, entonces CEO de Astronomer con su amante, la directora de Recursos Humanos en la firma tecnológica, acabó con el divorcio del alto ejecutivo. La infidelidad se hizo viral y generó una ola de comentarios y vaciles en redes que se prolongó durante semanas. El culebrón, sin embargo, continúa. Casi tres meses después del escándalo, han salido más detalles a la luz de lo que ocurrió aquella noche de finales de julio en Boston.

Las últimas informaciones que han trascendido suponen un giro en la historia. The Times ha revelado ahora que Kristin Cabot, la mujer con la que Byron mantenía una aventura a espaldas de su mujer, «no se escondía» porque su esposo, Andrew, estaba en el mismo concierto. Y con otra chica. «Llevaban varias semanas viviendo separados. Fue una separación amistosa», afirman fuentes conocedoras del caso al citado medio.

Es decir, Kristin y su marido estaban en el momento de la pillada inmersos en un proceso de divorcio. A principios de este mes, Andrew Kabot, un rico empresario de Boston, rompía su silencio a través de un portazo que emitió un comunicado: en él confirmaba que la separación se había producido «antes» del concierto de Coldplay. Hasta ahora se había mantenido ajeno al foco mediático.

Salida de la empresa

La viralización del vídeo generó una oleada de comentarios, memes y especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos ejecutivos, así como sobre las posibles repercusiones laborales. En cuestión de días, Andy Byron presentó su renuncia al cargo de CEO. Posteriormente, Cabot también abandonó la empresa, y su perfil fue eliminado del sitio web oficial.

Cabot, que ingresó en Astronomer en noviembre de 2024 para liderar el área de Recursos Humanos, contaba con una trayectoria en la creación de culturas organizativas en empresas tecnológicas de rápido crecimiento. Por su parte, Byron había asumido la dirección general en julio de 2023, liderando una ronda de financiación que valoró a la empresa en más de 1.300 millones de dólares.

