Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, ingresada de urgencia en un hospital También fue detenida a principios de año por tráfico de drogas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:45

Máxima preocupación por el estado de salud de Sheila Devil (Camilo Blanes), la hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas. La artista, que hizo saltar las alarmas hace dos años por publicar su estilo de vida en redes, en la que mostraba un gran deterioro físico, ha sido ingresada en un hospital de Madrid tras haber sufrido varios episodios de ansiedad que requirieron atención médica.

Por el momento se desconoce la evolución de la mujer, si bien continúa ingresada mientras recibe la atención médica. No es la primera vez que Sheila tiene que ser ingresada. Hace cuatro años tuvo que ser atendida por una neumonía grave, que le obligó a pasar por la UCI. Además, poco después sufrió un microinfarto cerebral.

Sheila ha recibido en el hospital la visita de su madre, quien con semblante serio, sin hacer declaraciones, ha accedido al centro sanitario. Precisamente, Lourdes ha acudido a diferentes programas de televisión para hablar de su hija y de las dificultades por las que ha tenido que pasar.

Camilín, por como se le conocía antaño, fue detenido por la Guardia Civil a principios de año tras incautarle 12 gramos de cocaína. Los agentes «le registraron y encontraron 12 gramos de cocaína», según contaron en el programa 'TardeAR'.

La hija de Camilo Sesto acaparó cierta atención mediática hace dos años, cuando anunció su transición y adoptó una nueva identidad. Sus publicaciones en Instagram generaron numerosos comentarios por su deterioro físico y el estado de la vivienda, donde se apreciaba mucha suciedad.