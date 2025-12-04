El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, ingresada de urgencia en un hospital

También fue detenida a principios de año por tráfico de drogas

B. V.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:45

Comenta

Máxima preocupación por el estado de salud de Sheila Devil (Camilo Blanes), la hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas. La artista, que hizo saltar las alarmas hace dos años por publicar su estilo de vida en redes, en la que mostraba un gran deterioro físico, ha sido ingresada en un hospital de Madrid tras haber sufrido varios episodios de ansiedad que requirieron atención médica.

Por el momento se desconoce la evolución de la mujer, si bien continúa ingresada mientras recibe la atención médica. No es la primera vez que Sheila tiene que ser ingresada. Hace cuatro años tuvo que ser atendida por una neumonía grave, que le obligó a pasar por la UCI. Además, poco después sufrió un microinfarto cerebral.

Sheila ha recibido en el hospital la visita de su madre, quien con semblante serio, sin hacer declaraciones, ha accedido al centro sanitario. Precisamente, Lourdes ha acudido a diferentes programas de televisión para hablar de su hija y de las dificultades por las que ha tenido que pasar.

Camilín, por como se le conocía antaño, fue detenido por la Guardia Civil a principios de año tras incautarle 12 gramos de cocaína. Los agentes «le registraron y encontraron 12 gramos de cocaína», según contaron en el programa 'TardeAR'.

La hija de Camilo Sesto acaparó cierta atención mediática hace dos años, cuando anunció su transición y adoptó una nueva identidad. Sus publicaciones en Instagram generaron numerosos comentarios por su deterioro físico y el estado de la vivienda, donde se apreciaba mucha suciedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  6. 6

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  7. 7 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  8. 8 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, ingresada de urgencia en un hospital

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, ingresada de urgencia en un hospital