Shakira despide a su sobrino en plena gira: «Trabajar con la familia tiene pros y contras» Tarik Mebarak, hijo de Tonino, hermano y guardaespaldas de la artista, confirma que esta ha decidido prescindir de sus servicios como empleado del tour

Marina León Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

Shakira se encuentra inmersa en su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Para sacar adelante este gran espectáculo, que le ha llevado a recorrer Gran parte de Estados Unidos y Latinoamérica, la artista colombiana viaja arropada por un gran equipo entre el que, hasta ahora, se encontraba su sobrino, Tarik Mebarak.

El joven de 25 años, hijo de Tonino, hermano y guardaespaldas de la artista, confirma que Shakira ha decidido prescindir de sus servicios como empleado del tour. «No me supe manejar en ese ambiente. Eran mis primeras veces con una gira así de loca y hay pros y contras de trabajar con la familia», ha indicado a Vanitatis.

«Como yo soy familia, cumplí con mi trabajo, pero a ella no le gustaba cómo me manejaba en ese ambiente y decidió que no volvía. Es un ambiente muy exigente», ha explicado. El joven, que realizaba labores de producción y tenía contacto directo con el público y los fans, ha señalado a la revista que se siente «tocado» por la decisión de su tía.

En estos momentos está trabajando «en otra cosa, pero si los fans me quieren en esa gira, que vayan a los conciertos con un cartel en el que ponga: '¿Dónde está Tarik?, entonces ella lo verá y me llamará», añade con humor. Mebarak ha tenido siempre buena relación con su familia paterna, incluso llegó a vivir una temporada en la casa de Shakira en Barcelona, de ahí la estrecha relación con sus primos Milan y Sasha.