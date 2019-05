'El Sevilla' la lía con su broma de los quintillizos «Que Dios me coja confesada», señalaba el cantante del grupo Los mojinos Escozios en lo que era una maniobra publicitaria para anunciar la publicación de un single IÑAKI JUEZ Jueves, 16 mayo 2019, 13:27

Lo de los quintillizos de Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla' era una broma. Bueno, más bien una argucia publicitaria ya que lo que pretendía el cantante del grupo los Mojinos Escozios era anunciar la publicación de un nuevo sencillo de la banda de rock conocida por sus letras humorísticas. Para ello, no dudó en publicar en las redes sociales, con vídeo incluido, que le venían cinco hijos de golpe. «Que Dios me coja confesado», decía en un tuit el artista.

VOY A SER PADRE DE NUEVO, pero no vienen ni dos ni tres QUINTILLIZOS Dios me coja confesado pic.twitter.com/dhGIomuL6T — Miguel el Sevilla (@MiguelelSevilla) 15 de mayo de 2019

De 48 años, 'El Sevilla' confesaba, bastante emocionado en lo que podría ser una interpretación digna de un oscar, que «nos sorprendimos cuando los médicos nos dijeron que venía un parto múltiple. Esperábamos más de dos pero es que nos vienen cinco de golpe». «Tengo casi edad de ser abuelo, pero no. A la vejez viruelas», añadí el cantante y humorista

«A ver si me acuerdo de cómo es esto de ser padre, porque hace ya ocho años que nació Lolita, la última», confiesa el líder del grupo de rock famoso por el humor que desprenden las letras de sus canciones. «Gracias a todos por las felicitaciones y os iré informando», prometía 'el Sevilla', padre de tres hijos..

Horas después, el cantante aclaraba en una entrevista que se refería a la publicación de un nuevo single titulado 'Quintillizos'. «Los discos son como un hijo más para un cantante», explicaba 'El Sevilla'. «Hay muchos que me han llamado, por lo que no he tenido más remedio que salir a confirmar», afirmó sobre esta polémica campaña de promoción.

El mismo día de la broma, El Sevilla también daba vía Twitter otra noticia bomba. Su próxima participación en el concurso 'MasterChef Celebrity'. En el vídeo que acompaña su mensaje, el prestigioso chef vasco Martín Berasategui se ofrecía a enseñarle todos sus secretos culinarios: «Tu serás el tigre y nosotros gatitos tuyos. Eres un grande en todo lo que tocas». Ahora sólo falta saber si esta noticia es verdad después del antecedente de los quintillizos.