El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas

La boda de Stella del Carmen, hija del actor Antonio Banderas y de la actriz Melanie Griffith, ha sido uno de los eventos más herméticos ... del año. A pesar de las extremas medidas de seguridad, de la prohibición del uso de móviles a los invitados y de los contratos de confidencialidad firmados por los empleados, algunos detalles comienzan a salir a la luz.

La revista estadounidense 'People!' ha logrado publicar la primera fotografía oficial de la novia, revelando un vestido nupcial que ha acaparado todas las miradas. Una imagen tomada desde muy lejos permite ver a la hija del malagueño de la mano de su ya marido por el jardín de Abadía Retuerta, Sardón de Duero.

Se trata un diseño de corte sirena con encaje en tono marfil. El escote dejaba los hombros al descubierto y se completaba con unas mangas largas que caían hasta las rodillas. Stella del Carmen lució el cabello suelto, peinado con ondas naturales. Por su parte, el novio, Alex Gruszynski, optó por la sobriedad de un esmoquin oscuro con pajarita negra.

Ampliar El Norte de Castilla

Más allá de la prenda principal, algunos invitados compartieron en redes sociales otro detalle significativo. Hubo un segundo vestido. Más ligero y sencillo, de líneas limpias, permitió a la novia moverse con mayor libertad durante el banquete y el baile.

El enlace fue oficiado por el actor Blake Lee y se celebró en un enclave privado del que apenas han trascendido datos. Según la revista 'Hola', uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Stella hizo su entrada al altar acompañada de su padre mientras sonaba una pieza musical compuesta especialmente para la ocasión por su tío abuelo.

Ampliar El Norte de Castilla

La música siguió teniendo un papel central tras el «sí, quiero». Para su primer baile como matrimonio, la pareja escogió una canción de The Beatles 'Here, There and Everywhere'. La interpretación musical corrió a cargo de miembros del Teatro del Soho, el proyecto escénico impulsado por el propio Banderas, lo que convirtió el momento en un homenaje al entorno artístico que rodea a la familia.

Así, Stella del Carmen Banderas, nacida en Marbella pero formada entre Estados Unidos y Europa, inicia una nueva etapa en su vida personal después de haber cumplido su sueño de casarse en España.