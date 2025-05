Sebastián Yatra rompe su silencio y desvela por qué no funcionó su relación con Aitana: «Nos pasó factura»

Marina León Viernes, 30 de mayo 2025, 16:55 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

En medio de los rumores de un posible romance entre Aitana y el youtuber Plex, Sebastián Yatra ha contado por qué no funcionó su historia de amor con la cantante catalana. Ambos acaban de sacar disco, en concreto su cuarto álbum.

Los seguidores de la 'extriunfita' opinan que 'Cuarto azul' es una clara despedida a su etapa con Yatra. Por su parte, el artista colombiano presenta El colombiano, presenta 'Milagro' y, además de reflexionar sobre el impacto de la fama en su vida personal, también ha hablado acerca del fin de su relación con Aitana.

«Que hablen de mi vida y de mis parejas tampoco es algo que me estrese. Lo que digan desde fuera no me afecta, aunque a veces ha sido un poco agobiante», explica en una entrevista con El Mundo. En cuanto a su noviazgo con Aitana Ocaña, asume que «esa atención tan grande que tuvimos hace complicado que funcionen las relaciones. Es evidente. Una relación tan pública entre dos personas que se dedican a lo mismo es difícil de sostener. Eso pasa factura, y a nosotros nos pasó», detalla. »Ahí sí fue difícil, pero cuando estás soltero no es tan complicado que esté encima toda la prensa«, añade.

La pareja se conoció en 2018 durante una actuación en Operación Triunfo y formalizaron su relación en 2023 y a finales de ese mismo año rompieron. Se dieron una segunda oportunidad en 2024, cuando sacaron 'Akureyri', su tema juntos y grabaron un documental. «Empezamos la canción estando juntos y la terminamos no estándolo. Fue duro, pero el mensaje que queríamos dar con la canción es que da igual que a veces no llegues a la meta que tienes establecida en la vida si disfrutas del camino». Los artistas rompieron de manera definitiva a comienzos de 2025.