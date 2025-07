Sebastián Yatra desvela su descontento con una operación estética: «Una oreja me quedó más pegada»

Gabriel Cuesta Lunes, 7 de julio 2025, 22:26 | Actualizado 22:51h. Comenta Compartir

El equipo de 'La Revuelta' ya está de vacaciones, pero esta semana aún emitirá sus cuatro últimos programas de la temporada. ¿El motivo? El programa arrancó con Jorge Ponce explicando que han sido todos grabados del tirón. En tan solo una grabación. «¿Historia de la televisión? Eso lo hacen muchos concursos», se reía Broncano de su compañero. Fue grabado el día 26 de junio, así que ya están de asueto.

Broncano acogió como primer entrevistado a «una tremenda estrella» y un «gran amigo» como el colombiano Sebastián Yatra, que dio juego lanzando todo el rato chorradas y desveló una operación estética a la que se sometió. «Eres bueno dándole al bombo», se reía el cantante latino. Esperó mucho en el camerino. «Te veo cansado... ¿quieres corto o largo?». Le encontró un segundo sentido Yatra. «Tú al final.. siempre corto». Y le explicó que los españoles con el tema del «coito» son «muy directos». «En Colombia se dicen las cosas más maquilladas. Ustedes van y dicen 'vamos a follar o no vamos a follar'».

De regalo, el artista colombiano le llevó una pieza del fondo del mar . «Yo vengo del pasado. Te traigo algo de allí. No la típica cosa que la gente se saca un montón de plata. Fui hasta el fondo del mar en Ibiza, salté, despresuricé...». Y llevaba etiqueta con el precio. «Eso fue una idea de un amigo. Yo pensé que tenías que encontrar esta piedra de las aguas baleares. No solo da salud, sino que da mucho dinero, mucho coito... Todo mezclado en una sola sensación llamada amor. »¿Qué expresión es 'da mucho coito'?«, se sorprendía el humorista.

En esa escapada a Ibiza se le fotografió junto a Lola Índigo junto a más amigos en un yate. Fue justo cuando se desveló que su ex, Aitana, salía con el influencer Plex. Coincidieron en la misma isla esas horas. Ella celebraba su cumpleaños. Yatra explicó que está «bajito» en horas de uso del teléfono. Pasó de una media de seis a tres horas. «Van a ser más». Resultó que eran cuatro.

En lugar de sofá había una silla por tema logísticos. El momento más surrealista de la entrevista llegó cuando el colombiano lanzó una invitación al rey para que fuese el primer invitado la próxima temporada... y se equivocó de nombre. «Carlos...». «¿Carlos? Felipe», se reía el humorista.

Yatra desveló que se ha sometido a una operación estética justo antes de hablar de su nuevo disco. «Me operé las orejas». «¿Te las pegaste?», le preguntaba Broncano«. «Sí. Te cortan los cartílagos. Mira la cicatriz». Le quedó una más pegada de que la otra. «La buena es la izquierda». señalaba a cámara. Preguntado el comunicador sobre si se había operado alguna vez, no soltó prenda. Aparato en los dientes, antes llevaba el pelo largo... «Estás subiendo el nivel», ensalzaba el cantante.

Cerró la entrevista con las preguntas clásicas. ¿Dinero en el banco? «No tanto como pensarías... ¿La gente lo dice en serio? No tanto como tú con el contrato este... Ese dato sí me llegó. Tanta plata como un futbolista no tengo. Entre 10 y 30. O sea, 5», se mojó. Y llegó la pregunta de las relaciones sexuales con el revuelo sobre una posible relación con Índigo. «Estoy en un momento muy triste. He dejado la masturbación para buscar otros horizontes. He alcanzado 33 días. Te cambia la vida, son 5 horas más productivo. Te quita mucha energía», esgrimía.

Guardaba Yatra bajo la manga un regalo final, más bien una broma. Un tour como dúo. Con cartel, anuncio publicitario y merchandising incluido. «Sebastián Yatra y David Broncano entre tanta gente summer tour». Una gira que tiene hasta sus propias barritas proteicas, tazas y crema de sol. El público se llevó unas cuantas camisetas de recuerdo. La de Yatra en solitario, la de verdad, arrancará por España en Murcia el próximo 12 de julio.