Sara Santaolalla explota en TVE contra una 'influencer': «Estoy harta de dar cacahuete a tanto mono de la derecha»

Debate tenso el que se vivió ayer en 'Directo al grano', el nuevo programa de actualidad de TVE. La 'influencer' española Ada Lluch concedió una entrevista al espacio presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró y sus ideas «conservadoras» sorprendieron a la mesa de tertulianos. Especialmente a Sarah Santaolalla, que no dudó en atacar a la entrevistada tras escuchar su opinión sobre la mujer y la inmigración.

Lluch afirmó, en un vídeo grabado y emitido después en directo: «Si fuese madre ahora mismo, no dejaría ir a mis hijos solos por todos los robos y violaciones que hay cada día». La 'influencer', de 25 años, también alertó de «un reemplazo» en la sociedad. Se refirió en este sentido a que las personas extranjeras tienen «cinco o seis hijos» y los españoles «apenas los tenemos».

La joven se quejó también de que ya no hay hombres que «protejan» a las mujeres: «He tenido suerte de que he podido casarme con un hombre que me pueda mantener. Si mi pareja me dijera que me quedase en casa para cuidar de nuestra familia, yo lo haría».

Después de escuchar a Lluch, Santaolalla se lanzó al ataque: «Voy a empezar a pensar que cualquier indocumentado que haga un vídeo en redes va a empezar a ser noticia. Estoy harta de dar tanto cacahuete a tanto mono de la derecha. Me cansa un poco. Es que no sabía ni quién era esta señora. Yo me dedico a analizar la política de este país y esta chica es solo un canal de bulos. Es lo que pasa en este tipo de 'influencers' de la extrema derecha». La tertuliana defendió que España «es un país seguro» y que solo «tenemos miedo en las calles a quienes defienden a esta chica».

Lluch había lamentado no estar presente en la mesa de tertulia para debatir sobre política con Santaolalla. «Me imagino que ibas a decir que soy de la ultraderecha, que estoy llena de odio y que soy una agitadora...», llegó a decir antes de criticar las políticas del Gobierno actual.

En TVE sorprendió el tono de discurso de Lluch y antes de darle paso a Santaolalla, los presentadores aprovecharon para atacar también a la 'influencer'. Gonzalo Miró la definió como una mujer cuyas «palabras son las de alguien que nació con el cambio de milenio... aunque algunas de sus ideas son más de blanco y negro». Marta Flich, directamente, calificó sus afirmaciones de «bulos».

