Sara Carbonero sale en defensa de Kate Middleton tras ser criticada por teñirse de rubio: «No se puede tener menos humanidad» La periodista critica a aquellos que «tienen la poca empatía» de realizar ciertos comentarios conociendo «el proceso de salud que está atravesando esta mujer»

A.M. Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

Kate Middleton reapareció ayer en un acto benéfico en el Museo de Historia Natural de Londres, donde ejerce como mecenas, con un 'look' sorprendente. Llegó a su primer evento tras las vacaciones de verano completamente teñida de rubio y la imagen fue de lo más comentado en la prensa británica y en las redes sociales.

En Internet, donde se concentran todo tipo de usuarios, llegaron a publicarse mensajes con duras críticas a la Princesa de Gales; desde el color de su pelo a su expresión facial.

Poco o nada se parecía a la Kate que reapareció en julio durante la final de Wimbledon. Expertos en la moda consideran que este cambio a rubio puede ser una estrategia para ocultar la aparición de las canas, aunque en las redes sociales se especula sobre el estado de salud de la Princesa de Gales.

Ampliar Sara Carbonero

Precisamente esto último es lo que ha indignado a la periodista Sara Carbonero. La también experta en moda, que atravesó un proceso de lucha contra el cáncer al igual que Kate, ha estallado contra determinados usuarios de las redes sociales que «tienen la poca empatía» de realizar ciertos comentarios conociendo «el proceso de salud que está atravesando esta mujer».

Hace un año la Casa Real comunicó que Kate había concluido el tratamiento de quimioterapia, del que aún se desconocen detalles, y el pasado mes de enero la propia Kate anunció que el cáncer estaba en remisión. Pero no se han vuelto a conocer más detalles del proceso de recuperación de la Princesa de Gales.

Carbonero afirma sentirse «removida y triste» con los usuarios de las redes sociales que especulan sobre la salud de Kate Middleton. «¿En qué momento alguien tiene la poca empatía, bondad y compasión de dedicarse a hacer juicios de valor dañinos o frívolos y a abrir incluso un debate sobre si lleva una peluca o no, si le queda fatal el color, si parece que tiene 20 años más, si está demacrada, delgada o con mal aspecto?», se pregunta.

«No creo que a ella le llegue esta ola de odio pero una vez más dejamos constancia de la sociedad que somos», insiste en un mensaje publicado en su perfil de Instagram. «No se puede tener menos humanidad», zanja.

Carbonero se pone en la piel de una mujer «que simplemente está tratando de salir adelante» y destaca que nunca pierde «su sonrisa, que la hace preciosa, sus ganas y su coraje para aparecer en público».