Santiago Segura pone fecha de estreno a 'Torrente Presidente' y advierte: «Tengo las maletas hechas para irme del país» El cineasta visita 'El Hormiguero' y da detalles sobre la nueva película del policía corrupto más famoso del cine español

A. Mateos Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:51 Comenta Compartir

Santiago Segura y Ernesto Sevilla acudieron anoche a 'El Hormiguero' para presentar su nueva película 'La Navidad en sus manos 2'. También estaba previsto que acudiese Pablo Chiapella pero finalmente no pudo estar a causa de una fuerte gripe. Pablo Motos no se creyó mucho la versión del actor.

.@SSantiagosegura y Ernesto Sevilla nos hablan de la película, ‘La Navidad en sus manos 2’, que se estrena este viernes en @NetflixES #LaNavidad2EH pic.twitter.com/owClG0vjou — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2025

«Ha dicho que está en la cama que no se puede mover, que ha pillado la gripe y que está aparcao... ¿Creéis que se ha puesto tan malo que no ha podido venir?», le preguntó el presentador a sus invitados. «Yo tengo un gripazo y cuando he llegado y me dicen que Chiapella no ha podido venir porque tiene gripe... ¡Que traiga el certificado médico! Esto es como el colegio, yo no podía dejar tirado a este público maravilloso, a Ernesto, a mi amigo Pablo», respondió Segura entre risas. Motos zanjó la broma mandándole un fuerte cariñoso saludo al actor: »Desde aquí le mandamos un abrazo, que se ponga bueno».

Ya en faena, no tardó en salir la pregunta sobre 'Torrente Presidente', la última película de la saga del policía corrupto más famoso del país que se estrenará próximamente en los cines. «No quiero hablar de la película, ni hacer tráiler, ni promoción, ni nada, solo estrenarla», dijo Segura.

[EXCLUSIVA] @SSantiagosegura estrena TORRENTE PRESIDENTE el 13 de marzo en cines #LaNavidad2EH pic.twitter.com/ViqP6pQZr8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2025

El cineasta anunció la fecha de estreno, que será el 13 de marzo. «Tengo las maletas hechas para irme del país el 14 de marzo», desveló entre risas. Segura es consciente que habrá muchos críticos con la película debido a la crispación que se respira en la calle... pero advierte: «Los que tenéis sensibilidad no vayáis, por favor. Es una película que es para reírse, es ficción y en la ficción cabe todo. Lo políticamente correcto está bien para la vida, pero no cabe en la ficción».

El pasado mes de agosto ya se filtró en TikTok una escena del rodaje de la nueva película donde se veía a Santiago Segura, caracterizado como Torrente, dando un mitin desde el balcón de la sede del partido Nox, en una clara referencia a Vox. «...probablemente acabaríais en la cárcel, pero cuando gobierne yo, gobernemos nosotros, eso no va a pasar. A esas personas se las gratificará por haberle ahorrado trabajo a la Policía de España», dice el personaje, provocando los aplausos de los allí congregados.