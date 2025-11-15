Santi Cañizares se casa por tercera vez tras seis meses de noviazgo El exportero del Valencia se ha dado el 'sí quiero' este viernes junto a su pareja, Noemí

A. P. Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:38 | Actualizado 08:53h.

Santi Cañizares se ha casado por tercera vez este viernes con su ahora mujer, Noemí, una joven catalana a la que conoció hace apenas medio año en un evento celebrado en Valencia. A la boda han acudido familiares e invitados célebres, como Juanma Castaño o Paco González, con quien Cañizares comparte espacio radiofónico en el programa 'El Partidazo'. A sus 55 años, el que fuera portero de equipos como el Real Madrid o el Valencia, ha escogido la fecha del enlace aprovechando el parón de selecciones internacional, para no perderse un partido del conjunto valenciano.

Cañizares aseguró el pasado mes de abril que la última ruptura por la que había atravesado había sido «especialmente dolorosa». Pero tras esa etapa conoció a Noemí, «una extraordinaria mujer de Calella de Palafrugell», explicó en directo durante uno de los programas, pero el exportero ha evitado durante este tiempo desvelar más detalles de su mujer.

Santi Cañizares junto a su hijo Lucas y la influencer Carla Asensi.

Lo que está claro es que su relación nació de un flechazo, pues, como recordó Lucas, uno de los hijos de Cañizares, durante la boda de este viernes, «por mí no ha cogido un avión para verme en Portugal. Por mi hermana Carlota tampoco y son países fronterizos. Se fue a Bolivia, 72 horas, cenó con Noemí y se volvió... ¡En turista!», bromeó en su discurso el portero del CD Tondela, que acudió acompañado de la influencer Carla Asensi.

Cañizares se casó en otras dos ocasiones, con Marina Conchello y con Mayte García, madres de sus siete hijos. La boda con Noemí ha sido un evento civil, ya que Cañizares no consiguió la nulidad matrimonial de su enlace anterior: «Lo intenté en su momento, pero una abogada que llevaba el caso me dijo que nos faltaba un recurso. Eran 3.000 euros más y le dije: 'por ahí no paso'. No sé yo si esto de pedir dinero permanentemente tiene que ver con la Iglesia y con la generosidad... Tú piensa que igual me caso otra vez, nunca se sabe, pero por la Iglesia no va a ser», confesó el exguardameta.

La boda, a la que tuvo acceso la revista 'Hola', se celebró, según explica la publicación, en Mas de Alzedo, una masía del siglo XVIII que fue restaurada respetando la tradición. La pareja se conoció por internet y cuatro meses más tarde, Cañizares anunciaba su enlace.