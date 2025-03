Sanción histórica en 'Supervivientes': «Es intolerable, una gravísima falta de respeto»

Joseba Fiestras Viernes, 21 de marzo 2025, 07:14 Comenta Compartir

«Una situación totalmente inaceptable», definía Laura Madrueño. La presentadora se refería a la actuación fuera de las normas de unos cuantos 'Supervivientes' que se saltaron a la torera las reglas. «Recibirán una sanción histórica», amenazaba Jorge Javier Vázquez muy serio. Y, mientras, Terelu activaba el protocolo de abandono. Así arrancaba la nueva gala del salvaje formato. No faltaban emociones.

Lo primero que había que solventar era el castigo a los de Playa Furia. «Un mechero y encima amarillo, con la mala suerte que da el color. Infracción grave», anunciaba Vázquez. El comunicador se refería al hallazgo de un encendedor en la costa. El equipo celebraba a gritos que habían conseguido fuego, pero las cámaras les habían pillado. Una tormenta implacable desató el incendio. Los y las participantes estaban hartos de la situación y acudieron a la zona de la organización para protestar. «Esto se os ha ido un poco de las manos. Es inhumano», reprochaban. «No podéis estar aquí», reprendía el inspector. Ante el desdén, decidieron dejar que la lluvia consumiera el fuego. «Y entrasteis en la cabaña de la organización, algo que es intolerable», regañaba Vázquez. «Fuimos débiles», argumentaba Carmen Alcayde.

Para colmo, al día siguiente, al verse sin hoguera, las llamas surgieron casi por arte de magia. «Habéis robado un mechero», acusaba el presentador. Caras afligidas. «Me siento lamentable, decepcionado conmigo mismo, literalmente asqueroso», manifestaba Montoya. «Fue una gravísima falta de respeto a la profesionalidad de un equipo que os está cuidando muchísimo y que en ningún momento habría tolerado que vuestra integridad física corriera peligro», censuraba el comunicador. «Depende de vosotros que las consecuencias sean de una manera o de otra. Si la persona que cogió el mechero confiesa, estará nominada solo esa persona. Si esto no sucede, estaréis todos los supervivientes de Playa Furia nominados», avisaba Jorge Javier. «Todos nominados», proclamó Rosario. Y así fue.

Caso Terelu. La Campos quería marcharse y Jorge Javier habló con ella. La periodista estaba muy agobiada. «Me voy a ir», decía llorando. Y se explicaba: «Es que no puedo más. Físicamente estoy mal». Tocaba decidir. «Menudo vaivén de emociones», indicaba el conductor del programa. Ella asentía. «Es tremendo. Hay un equipo increíble, pero es muy difícil plasmar exactamente todo lo que se siente. Ese sufrimiento interno que cada concursante se calla y lo sufre para no derrotarse y no contagiar a nadie. Y yo tengo un problema, tengo la mente muy fuerte, pero mi cuerpo está hecho añicos. Aun así, yo estoy orgullosa conmigo», explicaba.

El público le animaba y ella se emocionaba. Pero no había forma. «Son muchos días los que llevo peleando, más de los que os imagináis. Pero no siento que tiro la toalla, la vida me ha enseñado que hay veces que no puedes, aunque quieras», insistía. «Yo no quiero que te vayas», expresaba Jorge Javier. Su hija Alejandra entró en escena para alentar a Terelu. «Te prometo que estoy haciendo todo lo posible, pero también me gustaría que alguien se pusiera en mi cuerpo tan sólo cinco minutos para que se me entendiera. Llevo muchísimos años con una fortísima medicación, eso hace que mi organismo esté muy débil. Vivo así en las condiciones de mi hogar, pero me duele todo y no puedo jugar con lo que me ha costado tanto conseguir. Estoy ocultando un deterioro interior muy importante», confesaba la hija de María Teresa Campos. «En estos momentos me estás dejando tocado», se lamentaba Jorge Javier. «Lo primero es la salud, mamá. A mí no me decepcionas jamás», exponía Alejandra.

Pero hubo un último intento que triunfó. «¿Le podrías comunicar tu decisión a Sandra Barneda el domingo?», apostó el comunicador. «Sí», aceptó Terelu. Hasta las dos de la madrugada duró el folletín que acabó en amago de abandono. Por otro lado, Samya fue la menos votada por la audiencia y abandonó la palapa en dirección a Playa Misterio, donde convivirá con Manuel.

