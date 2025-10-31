Rubén Torres, la estrella que más brilla en 'Supervivientes' El bombero catalán, que saltó a la fama en 'La Isla de las Tentaciones', consigue el premio que se le escapó en 2024

Rubén Torres se quitó anoche la espinita que llevaba clavada desde hace un año, cuando se le escapó la victoria en 'Supervivientes' a pesar de haber sido el concursante más efectivo en las pruebas. El bombero catalán se proclamó ganador de la edición 'All stars' tras un ajustado duelo con Jessica Bueno y sucede así a Marta Peñate en el palmarés de la edición.

La noche arrancó con el anuncio del cuarto clasificado. Pocos minutos después de conectar con Honduras, donde estuvieron presentes los familiares de los concursantes, Jorge Javier comenzaba a decir los primeros salvados de la noche. Jessica Bueno era la primera. Y en el duelo final, Tony Spina perdió y se quedó con la medalla de chocolate. «Estoy muy orgulloso. El concurso me ha cambiado la vida», dijo el marido de Peñate.

Solo quedaban Jessica Bueno, Rubén Torres y Miri Pérez. Y la organización preparó una dura prueba para los concursantes. El ganador se convertiría en el primer finalista. Torres logró imponerse a sus compañeras y después la audiencia escogió a Bueno como segunda y última finalista.

Miri Pérez, una de las concursantes más fuertes en sus respectivas ediciones, volvía a quedarse con la miel en los labios. «Me siento ganadora, estoy muy feliz de haber llegado a donde he llegado, gracias por todo», decía emocionada la joven influencer.

Los nervios se apoderaron de los concursantes, que ya no podían ocultar sus lágrimas ante el momento decisivo que se avecinaba. El televoto arrancó con porcentajes muy ajustados... hubo 'sorpassso' e incluso un empate técnico. Pero, finalmente, la audiencia escogió su ganador: Rubén Torres alzó los brazos al cielo por primera vez.

El bombero, muy emocionado, recibió el abrazo de su novia, que irrumpió en la escena en cuanto escuchó el nombre de su chico. Torres agradeció al público el apoyo y mostró a cámara muy orgulloso el cheque de los 50.000 euros que se lleva el ganador.

