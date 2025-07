RTVE fulmina al sustituto de Broncano y cierra 'La Garita' con solo dos programas emitidos

G. Cuesta Jueves, 17 de julio 2025, 22:45 Comenta Compartir

Ni una semana de margen para mantener abierta 'La Garita'. Tan solo tres días después de su estreno, con solo dos programas emitidos, RTVE ha decidido fulminar al sustituto de 'La Revuelta' para el verano. La corporación ha retirado del 'access prime time' de una forma tajante. Y lo ha hecho ya oficial al anunciar a su sustituto.

El hueco que deja en la programación será cubierto por nuevas entregas de 'Viaje al centro de la tele', el formato creado y dirigido por el periodista y guionista Pedro Santos Movellán. Así, los rogramas grabados de 'La Garita' quedan en un limbo. Lo más probable es que salten a La 2 en otro horario aún por determinar.

Los humoristas J.J. Vaquero y Álex Clavero debutaron en el nuevo espacio de humor el pasado lunes 14 de julio. Ambos encarnaban a dos guardias de seguridad de RTVE con mucho tiempo libre y una garita equipada con reproductores de vídeo para visionar el contenido más emblemático del archivo audiovisual de Radio Televisión Española.

La decisión se toma a pesat de no cosechar un mal dato de audiencia en su estreno: un 9.6% de share y 965.000 espectadores. Un dato algo por encima de la primera entrega de First Dates en Telecinco (9.4% y 934.000) y cerca de la estadística de lo más visto: la reposición de El Hormiguero (11% y 1.116.000). Sin embargo, no fue del agrado de la crítica especializada. El martes se le dio un parón por el especial informativo sobre los altercados ultras en Torre Pacheco. Y el miércoles regresó para anotarse un 7.4% y 691.000 espectadores.