Rosa López (OT) desvela que padece un problema de salud que le hace cantar mal

La primera ganadora de 'Operación Triunfo', Rosa López, pasó en solo unos años de ser un icono de la música española a vivir la otra cara de la moneda. La artista granadina se atreve a contar por fin el motivo que le llevó a dejar de cantar como antes. Y es que según desvela Rosa a la revista 'Semana', padece un problema de salud que le impide afinar correctamente.

«En una revisión rutinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho, que provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones fueran en aumento», asegura la artista que recientemente ha publicado su último disco '12 diamantes negros', quizás su álbum más personal.

Preguntada por qué no lo desveló en su momento, Rosa confiesa que ahora se ha dado cuenta de que «no puedo ser yo misma si no lo acepto y lo afronto». «Nunca he compartido este sentimiento, pero... me provocaba un gran sufrimiento recordar momentos del pasado cuando todo estaba bien», asegura.

La cantante nunca dejó atrás su sueño de cantar pese a su problema de salud. El pasado mes de agosto estuvo en la txosna de Pinpilinpauxa donde ofreció uno de los shows programados durante Aste Nagusia. Arrasó entre el público con un repertorio cargado de nostalgia: desde 'A quién le importa' de Alaska hasta 'Yo no soy esa' de Mari Trini, sin olvidar su mítico 'Europe's Living a Celebration', con el que representó a España en Eurovisión 2002. Aquellos días se vio a una Rosa distinta. «Mi sueño es abrir un gimnasio y ayudar a la gente a quererse», confesó a este periódico.

