Rosa López confiesa el «trauma» que no ha superado desde que salió de 'Operación Triunfo': «Tiemblo todavía»

Silvia Osorio Viernes, 7 de marzo 2025, 08:15 | Actualizado 09:02h.

La primera generación de 'Operación Triunfo' es historia viva de la televisión. David Bisbal, Chenoa, David Bustamante... Y, cómo no, Rosa López, la ganadora de la primera edición del famoso 'talent' musical que sigue triunfando en España. La intérprete de 'Europe's Living a Celebration', la canción con la que participó en Eurovisión, no ha gozado del mismo éxito en los escenarios que algunos de sus excompañeros pero la andaluza no tira la toalla.

Este jueves acudió a 'La Revuelta' para presentar su nuevo single 'Lo lamento'. La artista granadina se mostró visiblemente nerviosa junto a Broncano y, de hecho, confesó que todavía no ha superado uno de sus mayores miedos desde que salió de 'OT'. «Yo tengo un trauma con los focos», reveló. «Me pega un foco y casi que me echo a llorar», aseguró a pesar de que acumula una trayectoria musical de 23 años. «Estoy temblando todavía», reconoció mientras cantaba a capela la famosa canción de Boney M 'Rivers of Babylon'.

Un tema en el que Rosa se equivocó y no supo cantar toda la letra en inglés. Un momento que recordó a su equivocación histórica sobre el escenario de 'Operación Triunfo'. «Me he equivocao', ole», soltó la andaluza cuando los nervios le jugaron una mala pasada y se olvidó de una estrofa de una canción de Gloria Estefan.

«Por dentro estaba rota por lo que había pasado», le confesó a Broncano sobre este momento que la cantante no ha logrado olvidar y que dio origen a que Alejo Estivel, excomponente de Tequila y miembro del jurado en la primera edición del programa, le bautizara como 'Rosa de España'.

Un regalo con historia

Antes, la exconcursante de 'OT' le regaló al presentador jienense un obsequio muy especial para ella. Nada menos que el documento que recibió cuando le confirmaron su participación en el concurso. «Era el veredicto final. Te metían en una sala, te sentaban en una mesa de escritorio y te daban el papel», detalló. «Este documento es historia de la televisión y de España», apuntó Broncano ante su invitada. «Me emociono al leerlo porque lo veía yo con 15 años», añadió el cómico.

Durante la entrevista también hubo momentos para hablar sobre la situación sentimental de la cantante. Broncano le preguntó a Rosa si tenía pareja y ésta no dudó en revela que su novio, Iñaki García, se encontraba entre el público. La cantante sale desde hace cinco años con este expolicía que se ha convertido en su actual mánager.

«Le conocí en Leganés. Estaba operando allí. Fue en el concierto de Marta Sánchez. A mí no me gustan las multitudes y siempre estoy o en el escenario, en familia o gente de mi confianza. Pero una vez me invitó mi técnico de sonido de confianza. En ese momento se lió la de Dios porque salíamos por otro lado. Se formó una muy grande y entonces vino él», contó sobre el inicio de su relación. «Vino con su compañero y el perro. Esa mirada me... Me acuerdo que le dije, 'ay perdona, que me han dado un salmorejo y me huele mucho el aliento a ajo'. Y él me respondió 'me encanta el ajo'. Y me dio dos besos. Y luego poco a poco. Pasamos la pandemia juntos...», añadió bajo la atenta mirada y las risas cómplices de su chico.