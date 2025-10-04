El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una rosa enorme en el escote, el impactante 'tattoo' que luce Ester Expósito

La actriz sorprende a todos con un dibujo pintado a mano en un body transparente

A.M.

Sábado, 4 de octubre 2025, 12:02

Comenta

Ester Expósito está acostumbrada a dar que hablar cada vez que asume un papel protagonista y en las últimas horas lo ha vuelto a hacer gracias a un falso 'tattoo' que llevó en el escote durante el desfile de Schiaparelli en la Semana de la Moda de París. La actriz de 25 años posó con un vestido muy escotado que dejaba a la vista el impactante 'tatuaje'. Aunque, en realidad, se trataba de un dibujo pintado a mano en un body transparente.

El diseño pertenece a la colección otoño-invierno de 'Fall Ready-to-Wear'. Expósito lució un vestido color chocolate muy ceñido con una rosa roja con tallos a su alrededor.

Expósito es una amante de los tatuajes, aunque los lleva discretamente. Tiene un 593 en el brazo izquierdo, que simbolizan los kilómetros de distancia que existen entre Madrid y su pueblo en Galicia, y una media luna en el hombro izquierdo, que representa su carácter y feminidad.

En otras partes del cuerpo tiene un gato estirándose, la frase en japonés 'la belleza de lo efímero', un letra V, la palabra 'eleutheromania', que significa un deseo de libertad, y una araña que simula un corazón.

