Rosa Benito ataca a sus excompañeros de 'Sálvame' por su incidente en TVE: «Me pusieron de agresiva... ¡Iban a por mí a saco!

El pasado mes de mayo durante la presentación de la nueva edición de 'Masterchef celebrity', Rosa Benito, concursante del mismo, tuvo un enganchón con un reportero de 'La familia de la tele'. Aquello recordó la tensa salida que vivió la cuñada de Rocío Jurado de 'Sálvame' y provocó numerosas críticas por parte del recién estrenado programa, heredero del formato de Telecinco.

Durante el FesTVal, Benito se pronunció sobre aquello y aclaró lo que pasó aquel día. «Me pusieron de agresiva, dijeron que pegué a Torito -el reportero-. Yo le dije 'tío, tenías que decir que yo a ti no te he agredido, pero ni a él ni a nadie'», afirmó. «Torito llevaba un pinganillo y le estaban diciendo los de esa productora -'La Osa' antes 'La fábrica de la tele' que fuera a por mí. ¡Iban a por mí a saco! Le estaban diciendo por el pinganillo 'venga, venga ve a por Rosa'».

Benito tiene claro que desde que salió del universo 'Sálvame' sabe intuir estas situaciones. «Rosa era el morbo. Una cosa es promocionar el programa, y otra cosa es que vayan a por ti... Entonces, como Rosa ya viene de lejos, sabía lo que querían», señaló.

La concursante de 'Masterchef celebrity' afirma estar «muy feliz» con su nueva vida, especialmente centrada en el teatro y participaciones en distintos realities de televisión, y descarta regresar al universo 'Sálvame': «Yo no hubiera ido a 'La familia de la tele'». Sobre el fiasco del último programa de La Osa, Benito no quiso hacer valoraciones.

Su desencanto con el universo 'Sálvame' no es extrapolable al mundo del corazón. De hecho, la tertuliana ha sido invitado en numerosas ocasiones a 'De viernes' y ella ha vuelto a Telecinco con total normalidad. Si vuelve a conceder una entrevista en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona volverá a coincidir con Lydia Lozano, otra colaboradora que tampoco salió bien de 'Sálvame': «Yo no tengo mal rollo con Lydia. Ningún problema, para nada. (...) Es una persona que ha sido y es muy querida, está demostrado. Es muy buena profesional y, si a ella la han el contrato (con 'De viernes'), olé».

