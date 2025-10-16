La romántica dedicatoria de Juan del Val a Nuria Roca tras ganar el Premio Planeta: «Sin ti esto sería imposible» El comunicador se lleva el galardón por su novela, 'Vera, una historia de amor'

El escritor y colaborador de 'El Hormiguero' Juan del Val recibió el miércoles en Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor'. El periodista recogió el galardón del millón de euros, el mejor dotado del mundo en el ámbito literario, en la gala celebrada en el Salón Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en Barcelona.

Del Val le dedicó el reconocimiento a su mujer, la presentadora Nuria Roca. «Porque sin ti, esto sería imposible, porque sin ti, nada tiene sentido. Cada vez que te miro, y llevo casi 30 años mirándote descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero», afirmó. El ganador del Planeta contó que prefiere que le lea cuanta más gente mejor, y ha dicho que separar calidad y comercial es «faltarle el respeto a la gente».

La novela de Del Val, que se presentó bajo el seudónimo de Elvira Torres y el título provisional de 'No es tan fácil morir de amor', cuenta la historia de Vera, una mujer de mediana edad perteneciante a alta sociedad sevillana, que decide romper un matrimonio aburrido -y lleno de domingos por la tarde- con un noble, e iniciar una apasionada relación con Antonio, mucho más joven que ella y de origen humilde. Ese salto adelante la conduce a un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.

La finalista en esta 74 edición ha sido la gallega Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 43 años), que se embolsa 200.000 euros con 'Cuando el viento habla', una historia de misterio y brumas en la posguerra de la Galicia rural.