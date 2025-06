Roberto Leal recuerda su sorprendente inicio en 'Pasapalabra': «Salíamos naranjas»

Joseba Fiestras Martes, 10 de junio 2025, 23:10 Comenta Compartir

Con su acento andaluz por bandera, una sonrisa que no se apaga y un estilo fresco y cercano, Roberto Leal ha logrado lo que pocos: convertirse en uno de los rostros más queridos y versátiles de la televisión. Ya sea informando en los telediarios, presentando grandes formatos como 'Operación Triunfo' o con 'Pasapalabra', formato que celebra su quinto aniversario. El periodista sevillano acudía a 'El Hormiguero' para contar cómo ha sido conducir el concurso que empezó sus emisiones en plena pandemia, en 2020, y que se ha consolidado como uno de los programas más vistos de la pequeña pantalla. «Pasó una cosa muy singular porque, cuando llega el confinamiento, nos encierran a todos. Y me llega la llamada de Antena 3. Y me dicen que 'Pasapalabra' tiene que empezar y que si quiero estar, tengo que arrancar ya. Y yo no había acabado 'OT', pero se dieron la mano ambas cadenas, y se lo agradezco. Acababa de grabar 'Pasapalabra' a las nueve de la noche, y a las diez estaba en directo en TVE con 'Operación Triunfo'. Estaba en las dos cadenas a la vez», relataba Leal atento.

El regreso de Leal a Antena 3 no fue fácil, el coronavirus acechaba. «El primer programa lo grabé sin público en el plató. Los pasillos estaban vacíos, la gente con mascarilla… Nos aplaudíamos nosotros y nos maquillábamos nosotros. Salíamos naranjas, completamente zanahorias. Fueron programas muy alegres. Por un lado, por la vuelta de 'Pasapalabra' a la cadena, pero muy raros por otro porque a aquello le faltaba algo», recordaba el comunicador ante Pablo Motos. «Todo eso pasó, afortunadamente, pero fueron meses raros», afirmaba.

Una de las pruebas estrellas de 'Pasapalabra' es el rosco. Leal confesaba que no es lo suyo. «Honestamente, después de cinco años y miles de roscos, hay muchas palabras que tengo ahí, en el 'background', de fondo, que si acertaría. Pero yo no tengo nivel. Está gente (los concursantes) son profesionales, se preparan durante años. Lo que hacen es fruto de un trabajo», explicaba el presentador.

A lo largo de estos cinco años, Roberto ha repartido más de siete millones de euros y, aunque es imparcial, hay concursantes que recuerda con un cariño especial. «Me acuerdo mucho de Pablo, el primer bote que dimos. A mí me marcó mucho. Me harté de llorar. Es que también significaba que se cerraba un ciclo para mí. Era muy bonito, pero también me daba pena», revelaba. Su trayectoria es larga y ya intuye cuándo puede ser una jornada especial. «No es que lo notes, pero sí que vas sintiendo algo. Hay un 'feeling' ahí. Es que se han quedado solo a dos respuestas correctas. Es que, de pronto, los dos están solo a una… Hay algo que te dice que el bote está al caer. Lo bonito es cuando ves que va acertando las difíciles y solo le quedan tres o cuatro que ellos les llaman las de diccionario. Y cuando ves que han dejado pasar las fáciles y han contestado las difíciles, piensas que hoy es el día. Y ahí me pongo muy tenso, aunque no quiero aparentarlo», descubría sincero.

Para acabar, Leal echó la vista atrás para rememorar sus inicios televisivos en 'España directo'. Y pasó momentos complicados. «Ha sido una de las cosas más graciosas y más duras que me han pasado a la vez. Lo pasé francamente mal. Yo cocinaba tanto en restaurantes como en casas particulares, y ese día era Navidad y cocinaba en la casa de un señor que, aparentemente, era un gran cocinero. Y ese día el señor estaba flamenco. De pronto, desapareció una hora y media, cuando quedaban diez minutos para la conexión. Me dijeron que se había bebido una botella de anís y que estaba en el sótano con el gorro de cocinero de medio lado. Se me sienta al lado y me dice que a ver si puede llevar a sus dos nietos. Le decimos que sí y, en directo, dice que estaba muy contento con sus dos nietos, pero que a uno le quería más que al otro. Yo no sabía dónde meterme. Y luego, se le caían los ingredientes… Fue una cosa rarísima», contaba entre risas.