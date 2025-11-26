El «ritual» de Alba Flores cuando cumplió 33 años, la edad a la que murió su padre Antonio La hija del cantante acudió a 'La Revuelta' para presentar el documental 'Flores para Antonio'

Gabriel Cuesta Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:53 Comenta Compartir

Alba Flores acudió a 'La Revuelta' «con un poquito de resaca», pero lo suficientemente fresca para abrirse en canal e incluso confesar el ritual al que se sometió cuando cumplió la edad a la que murió su padre, Antonio Flores. «Por no decir que vengo de empalmada», se encogía de hombros la actriz. A falta de dormir, le tocó desayunar y disimular con un poco de maquillaje. «Algunos los identifico y se callan la boca... en tu caso transparencia absoluta», elogiaba el cómico. Fue, aclaró ella, una «empalmada tranquilita» por la celebración del estreno de la película 'Flores para Antonio', que homenajea la vida del cantante a través del testimonio de sus seres queridos.

No falló la artista en la tradición de llevar regalos a Broncano, viejo conocido por sus anteriores visitas a su programa. «Por el documental de mi padre aparecieron muchos recuerdos. Una camiseta con la primera vez que dibujo en su cuaderno si disco de 'Cosas mías' y las canciones que quería incluir, os he traído unas de este rollo», le entregaba. «Es único. Escribía en máquina de escribir y luego dibujaba alrededor. Y esta vez no puso 'Toni Flowers'», contaba.

«Tengo el recuerdo de escuchar las canciones de tu padre de niño en verano», confesaba el presentador. No era el único regalo para Broncano. Hace nada, la semana pasado, acudió al teatro Príncipe su tía Lolita. «Eres un poco familia. Esto estaba en casa de mi abuela, Lola Flores. Encima del piano. No sé quién lo hizo. Luego estuvo en mi cuarto mucho tiempo. Siempre lo vi como algo horroroso durante toda mi infancia. Ahora es hasta molón, es algo muy navideño», anticipaba la invitada. Resultó ser un marco con una fotografía de la familia Flores al completo en Navidad.

El regalo del programa fue el mismo que el que se llevó Alejandro Sanz. Otro remo de piragüismo. Esta vez, de madera en vez de plástico. «Es de canoa, yo creo. No entiendo nada. Fantasía», apuntaba Alba. Contra la resaca bebió agua y tomó chocolate con leche. «Prefiero vegetal». El dulce acabó por los aires tras un manotazo de Broncano al comprobar que era bebida de origen animal. «¡Salvada! Nadie se ha manchado», bromeaba.

De vuelta a la película-documental sobre su padre, Broncano reconoció que la foto del cartel era «muy bonita». Son Antonio y ella. Es una película de conversaciones pendientes. «Quería rendirle un homenaje, pero los directores se dieron cuenta que había cosas que yo no había hablado con mi familia. Mis tías no sabía cómo iban a reacciones y dijeron que esperaba tener esa conversación conmigo. Fue bizarro hacerlo delante de las cámaras, esperaron a que estuviese preparada», relataba la actriz. Todas las cajas y recuerdos de Antonio estaban debajo de su cama de la infancia.

«Mi padre era muy transparente y abierto. Eso ha marcado el tono de la película porque no sabes lo que hubiese querido que se contase. Nos dimos cuenta que era natural al ver sus vídeos y entrevistas. Me he dado cuenta que en mi familia no hay tanta diferencia en cómo somos en casa con respecto a cómo somos en público», reflexionaba la pequeña de los Flores.

Flores explicó la exposición mediática a la que se somete por ser hija de Antonio. Lo mismo que le pasaba a su padre por ser hijo de Lola Flores. «Él decía 'yo desde que salí de la vagina de mi madre, ya me habían hecho fotos'». La idea del documental se la contó a su madre cuando organizaban un concierto en su homenaje. «Una película queda para la eternidad para quien quiera conocer quién era», justificaba la decisión. Su padre se fue a los 33 años. «Tuve que hacer un ritual cuando yo los cumplí. Hice una tarta Sacher y le dije a mi familia que necesitaba que soplásemos todos juntos las velas y me diesen permiso para vivir más que mi padre», desvelaba la actriz.

Resulta que la faceta artística de Alba se ha decantado más por la interpretación en lugar de la música, pese a su buena voz para cantar. «Si hubiese podido hacerle canciones, las hubiese hecho en lugar de una película. Para mí era un bloqueo enorme y el proceso de la película me ha liberado», contaba. La cinta incluye también vídeos caseros. «Mi familia es un 'show», se reía.