Risto se emociona tras anunciar que Marta Flich deja 'Todo es mentira': «Soy tu relación más larga»

Marta Flich pone fin este verano a su paso por 'Todo es mentira' tras seis años. Así lo ha contado la presentadora en pleno directo, pero antes, ha sido Risto Mejide quien ha hecho una introducción, visiblemente emocionado. «Solo deciros que lo que vais a escuchar a continuación va a ocupar seguramente todas las noticias sobre este programa y bueno, va a tener una gran repercusión. Cuando montas un proyecto como es este programa de televisión, a veces tienes que dar malas noticias pero que también son buenas», comienza a contar el presentador.

«Me provoca una gran tristeza, pero también una sincera alegría. Lo mejor que te puede pasar es que la gente crezca y pueda volar en la dirección que considere», añade Mejide antes de ceder la palabra a su compañera. Ella, sentada a su lado y mirándole a los ojos, le ha dado las gracias «por cómo hemos crecido. Nos ha pasado de todo: pandemias, los volcanes, las cosas militares... todo. Hemos sabido tirar hacia adelante en un programa en el que, como hemos dicho siempre, no se tenía mucha fe».

En cuanto a sus planes de futuro, la colaboradora ha asegurado que por el momento no tienen nada pensado. «Después de tu madre soy la mujer que más te ha aguantado. Soy su relación más larga por lo que ya me tengo que emancipar», añade con humor. «Me bajo de un tren que va a 400 kilómetros por hora. Me encantaría deciros que me voy a tal sitio, pero es que no lo sé». Así, ha aprovechado el espacio para anunciar que «busco trabajo». A lo que Risto responde que «curro no te va a faltar».

Por último, Flich ha dado las gracias a sus compañeros, a dirección y a los redactores. A un equipo al que «no le ha gustado mucho mi decisión», confiesa. Aunque el discurso ha sonado totalmente a despedida, también dejó la puerta abierta. «A veces hay que irse para volver, quién sabe», concluye.