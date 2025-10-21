El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Risto confirma su relación con una historiadora del arte de 30 años: «Te amo, maldita sea»

Ambos han compartido en sus redes imágenes de su romántica escapada a Hamburgo

Marina León

Marina León

Martes, 21 de octubre 2025, 08:15

Risto Mejide presume de su nuevo amor en redes sociales. El publicista de 50 años ha comenzado una relación apenas un mes después de romper con su expareja, Laia Grassi, de 37 años y experta en Inteligencia Artificial. En esta ocasión, el presentador del programa 'Todo es mentira', ha compartido en su perfil de Instagram una romántica foto del atardecer en Hamburgo. En la imagen aparece una mujer sujetando un móvil para hacerse un selfie junto a Risto. El comunicador acompaña la escena con un 'Liebestraum', que se traduce como «un sueño de amor».

La mujer que aparece es Merche Torre, de unos 30 años y natural de Gijón. Es historiadora del arte aunque actualmente trabaja en una inmobiliaria. Ella no ha tardado en dejar un comentario en la publicación: «Lo inevitable siempre encuentra su manera. En Hamburgo o en el fin del mundo. Te amo maldita sea!!!», escribe.

Hace unos días, el periodista Javi Hoyos fue el primero en dejar alguna pista sobre este romance. Merche tenía, hasta hace no mucho, su perfil de Instagram público y compartió varias imágenes de los dos juntos en su escapada a Alemania. Ahora ha sido el periodista quien ha querido hacer pública su situación sentimental.

Risto y Laia Grassi estuvieron cuatro meses juntos. Previamente salió con la actriz Grecia Castta, de 30 años. Su relación más duradera de estos últimos años fue la que tuvo con Laura Escanes. Anunciaron su separación un septiembre de hace tres años después de más de siete años juntos y con una hija en común. Ahora la influencer está feliz en su relación con el deportista catalán Joan Verdú.

