El rincón de Euskadi donde Aitana se refugia para encontrar «paz»

El remanso de «paz» para Aitana se esconde en Euskadi. La cantante catalana se abre en canal en los seis capítulos de la docuserie 'Metamorfosis', donde aborda abiertamente un difícil año en el que tocó la depresión debido al estrés y la presión del día a día de una artista en la cresta de la ola. Entra tanto ruido y compromisos, es en las olas de Zarautz donde encuentra la tranquilidad necesaria para documental. «Me hace sentir paz», reconoce en el documental.

Allí en tras ocasiones ha acudido para disfrutar practicando surf junto a su amigo, el surfista zarauztarra Aritz Aranburu. Una de las últimas ocasiones, en diciembre de 2023 para recomponerse de su ruptura con Sebastián Yatra. «Estaba como de mal humor viniendo... y luego he llegado aquí y he entendido por qué quería venir», cuenta la extriunfita a Valle, una de las mejores amigas y asistente personal en el capítulo final de la serie. Y remata: «No vengo tanto, vengo sobre todo cuando necesito una recarga, porque Zarautz en un lugar que me hace sentir en paz».

«Todo el tiempo estoy luchando por estar feliz. Necesito que se hagan los conciertos en el Bernabéu, eso es lo que más me gustaría, reflexionaba durante el desayuno en la propia localidad costera, ante un precioso ventanal. A lo que se refiere es a la polémica del estadio cuyo ruido ha obligado a posponer varios conciertos, entre ellos dos suyos. En principio, han quedado emplazados para el 27 y el 28 de junio de este 2025.

Ampliar Aitana hace surf en Zarautz. Instagram

La producción también aborda en la playa vasca el reemplazo de Olga Palma, su prima, como representante. «Mi prima me ayudaba más que el representante de la compañía, éramos nosotras solas contra el mundo, de hecho el primer viaje que hicimos a Los Ángeles lo hicimos nosotras solas», desgranaba sobre la escapada en la que pudo verse a Ocaña como público en un partido de Los Ángeles Lakers. Fue en enero y, desde entonces, ese rol lo ocupa Nuria Andreu.

La escena se cierra con Aitana cogiendo olas. «Qué frío voy a pasar, aunque luego entras al agua y no lo notas. Bueno, lo digo como si fuese surfista profesional y solo he surfeado dos veces», se ríe bajo un cielo completamente encapotado. Su amigo surfista aparece brevemente en el documental.«Siempre hace lo mismo, tiene miedo y nervios al principio y luego siempre lo hace genial, como también pasa en sus conciertos», apunta Aranburu. «Yo a Aritz le admiro un montón», admite Aitana.