Rifirrafe entre Tamara Falcó y Pablo Motos en 'El Hormiguero': «No me piques...» La tertulia de actualidad estuvo más tensa que nunca, con la hija de Isabel Preysler disparando a diestro y siniestro

Viernes, 12 de septiembre 2025

Pocas tertulias de actualidad en 'El Hormiguero' se recuerdan tan tensas. Ayer Tamara Falcó tenía ganas de hablar y disparó a diestro y siniestro con cada tema que Pablo Motos sacó a debate. Que si Pablo Iglesias, que si los restaurantes de lujo... incluso salió el nombre de Isabel Preysler a la palestra.

Uno de los temas políticos más comentados de la semana fue el de Pablo Iglesias y el colegio privado donde ha matriculado a dos de sus hijos. Resulta que pagará por la escolarización de estos mil euros mensuales cuando en su época de vicepresidente del Gobierno atacó duramente a las familias que optaban por la escuela privada afirmando que estos llevaban a sus hijos a estos colegios para evitar que se juntasen con «gitanos, ecuatorianos o marroquíes».

«Es una incoherencia», señaló Pablo Motos para dar comienzo al debate. Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo estaban completamente de acuerdo con el presentador de 'El Hormiguero' pero faltaba Tamara Falcó por dar su opinión. No suele expresar sus ideas políticas pero ayer se soltó... y mucho. «A mí mis padres me mandaron a un colegio privado, pero en ningún caso he escuchado en mi casa que no querían que fuera amiga de ecuatorianos, ni de venezolanos... De hecho, todo lo contrario», afirmó antes de lanzar su último dardo a Iglesias: «Yo entiendo que Pablo Iglesias quiera avanzar en la vida y comprarse su chalet. Es que lo entiendo porque al final todos queremos aspirar a más, pero que nos deje a todos vivir como queremos, que no critique al resto, que no ponga palabras de odio en boca de otros. Lo encuentro totalmente injusto».

El siguiente tema era peliagudo: las protestas propalestinas de la Vuelta. Mientras Juan del Val comprendía la intención de los manifestantes, la marquesa de Griñón se revolvía en su silla. «El deporte siempre ha unido...», sentenció sobre una posible expulsión del equipo Israel de la ronda ciclista.

Pero aún iba a llegar el plato fuerte del debate. Pablo Motos desveló que tuvo una pequeña bronca con el jefe de sala de un restaurante de lujo porque tenían una reserva de menú degustación de 17 platos y el presentador, finalmente, pidió solo un caldo de pollo al sentirse indispuesto. «Me riñó. Me dijo que no era consciente de lo que estaba haciendo, que el menú llevaba muchísimas horas de trabajo, pero, ¿qué hago? Estaba enfermo. Me lo como y me muero», se justicaba Motos.

Tamara, lejos de darle la razón, también le abroncó. «No sabes la cantidad de trabajo que hay en esos restaurantes. De hecho, deberías de entrar en una de esas cocinas. Son meses de elaboración para hacer ese menú. ¿Sabes la cantidad de partidas y personas que hacen falta para hacer un menú de 17 platos? Es complicadísimo». Falcó no iba a quedarse ahí. «¿Qué pasaría si a tu programa llega un invitado y te dice que no le divierten las hormigas, sino bailar una jota en el plató?», le soltó. Motos empezó a sentirse incómodo. «Tamara, no me piques. No me piques, Tamara», le advertía mientras recordaba cuando se cambió de silla en el plató porque Isabel Preysler quería exponer su 'lado bueno' de la cara. El invitado o cliente siempre tiene la razón, expuso el presentador. Pero Tamara no estaba muy convencida... «No me vas a comparar», insistió. Y Motos recogió el guante de su tertuliana: «Si cualquiera de los invitados de la semana que viene quiere venir a bailar una jota, que me lo diga porque yo estoy aquí para servirle y no para reñir». La marquesa se quedó muda.