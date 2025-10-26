Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España El actor ha confirmado su regreso a Estados Unidos después de un año en nuestro país

Joaquina Dueñas Domingo, 26 de octubre 2025, 15:10 Comenta Compartir

A principios de noviembre de 2024, Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, se mudaron a España en lo que parecía un traslado indefinido, sin embargo, su estancia en nuestro país ha sido de apenas un año. Ha sido el propio actor quien ha confirmado su vuelta a Estados Unidos en una entrevista concedida en Nueva York durante la promoción de su documental 'Wisdom of Happiness' sobre el Dalai Lama. «Estuvimos en España durante un año», expresó hablando ya en pasado, para terminar dejando claro que «de hecho, ya hemos vuelto».

«Lo más importante que puedo decir es que Ale estaba realmente feliz por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad. Y la comida. Todo eso, todas esas cosas estupendas de la cultura. Así que ha sido fabuloso», relató, sin detallar los motivos de su inesperada vuelta. Y es que, cuando aterrizaron en España, el actor anunció que pasaría varios años aquí. «Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo», dijo.

En los doce meses que ha pasado en estas tierras, Gere ha adquirido varias propiedades buscando la máxima privacidad; ha visitado Málaga de la mano de Antonio Banderas, que le invitó a ver su espectáculo 'Gipsy'; se ha emocionado con la música de Rozalén; ha recorrido alfombras rojas junto a su esposa; ha disfrutado de la gastronomía española mientras recorría su geografía y hasta ha recogido el Goya Internacional.

«Estamos más felices que nunca», decía el pasado mes de enero. «La verdad es que nos estás viendo en nuestro momento. Estamos más felices que nunca. Ella, porque está en casa, y yo porque, si ella es feliz, yo soy feliz», contaba al tiempo que la pareja ofrecía los detalles sobre su iniciativa solidaria: «La razón por la que, tanto Richard como yo, estamos aquí, en Madrid, es para formar parte del patronato de la ONG Hogar Sí. Queremos ayudar a este país a acabar con el sinhogarismo. Nuestro objetivo es que, de aquí a 5 años, nadie duerma en la calle», explicaba Alejandra.

Y es que Richard Gere llegó también con un ambicioso proyecto que quería acabar con las personas sin hogar: «Mi mujer y yo nos hemos propuesto acabar con esta situación en seis años. Son 30.000 personas. Es algo atajable», le contó a Ana Pastor en una entrevista para 'El Objetivo'. El matrimonio participó en un documental con el título 'Lo que nadie quiere ver' que daba voz a personas sin hogar para visibilizarlas.

En sus discursos, Gere ensalzaba el estilo de vida español y lamentaba la situación de Estados Unidos. «Vengo de América, donde un matón es el presidente», dijo durante su discurso de agradecimiento al recoger el Goya Internacional ante la atenta mirada de una emocionada Alejandra. «Tenemos que tener fuerza, valentía y coraje para ponernos en pie porque en nuestra vida tiene que haber espacio para la amabilidad», reivindicó.

Todo parecía ir sobre ruedas hasta que el pasado mes de septiembre, el actor y su familia decidían retrasar su vuelta a España y sus hijos, Albert, de 13 años, fruto de una relación previa de Alejandra; Alexander, de 6 y James, de 5, no estrenaban las aulas del colegio Brewster de La Moraleja como se esperaba después de que el matrimonio visitara el avance de las obras del centro el pasado verano.

Y así, sin más, con sus declaraciones durante la promoción de su película sobre el Dalai Lama, terminó por confirmar que esa vuelta a España no se produciría y que, al menos de momento, están asentados en Estados Unidos, donde vive el primogénito del Actor, Homer Guere, nacido de su relación con la actriz Carey Lowell.