Ricardo Darín corta el humor de Broncano y sale en defensa del legado del Papa Francisco: «Ha dejado huella»

Nunca antes le había entrevistado. David Broncano recibió en 'La Revuelta' a Ricardo Darín. «Tengo que hacer una buena entrevista. Es uno de los mejores actores del mundo», ensalzaba el presentador sobre el argentino. Y al final acabó hilando de nuevo una charla salpicada de temas aleatorias sin ninguna relación, como la última fiesta del actor o su línea favorita de metro. Y acabó despojando el tono humorístico del cómico para defender la figura del Papa Francisco.

Arrancaron hablando de fútbol. «Es un programa raro», le avisaba al invitado, recibido a gritos de «Fillol», en referencia al guardameta de Buenos Aires. También se recordó al recientemente fallecido Loco Gatti. «Allá decimos arquero, no portero», matizaba Darín. Acudió con regalos y cumplió la tradición del resto de invitados. «Eran para casi todo el equipo, pero nos los comimos mientras esperábamos. Una caja de alfajores», se reía. Para el conductor del programa sí quedaban. «Te entrego la edición completa de 'El eternauta'», la novela gráfica en la que se basa la serie que ahora protagoniza poniendo cara a Juan Salvo. También una baraja para jugar al truco argentino. «Tengo algo más... pero es para después porque necesita una serie de explicaciones. No sé si es el momento adecuado», dejaba en el aire el intérprete.

Darín confesó que últimamente no trasnocha. «Estoy trabajando mucho y entonces me cuido». Broncano acabó preguntándole por su línea favorita del metro de Madrid. «La que va de Sol... La roja». Y de ahí, el presentador saltó a la muerte del Papa Francisco, primer jesuita y el primer latinoamericano en ocupar el trono de San Pedro. Lo hizo con un tono con cierto humor, pero el actor puso seriedad al asunto. «Su elección se celebró como un Mundial porque fue inesperado. Fue un momento de mucho júbilo», recordaba sobre el momento de su elección.

«Yo no le había prestado demasiado atención al papado. Tiene un peso político. Hablando hoy sobre quién le sucedería me di cuenta que este hombre ha trabajado en algunas cuestiones que son importantes. Como la inclusión de la mujer dentro de la Iglesia. Abrió varias ventanas. La gran incógnita es ver ahora quién viene. Este hombre ha dejado huella en su trabajo», ensalzaba Darín sobre Bergoglio. «Hemos pedido la oportunidad de invitarle... el siguiente no hablará castellano», lamentaba el presentador con respeto.