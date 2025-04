El rey Juan Carlos prepara una demanda contra Corinna

A. Mateos Miércoles, 9 de abril 2025, 08:41 | Actualizado 08:46h. Comenta Compartir

El rey Juan Carlos se ha puesto manos a la obra para intentar limpiar su imagen después de las numerosas informaciones de los últimos años que han salpicado su reinado. Hace unos días se conoció que el monarca había encargado al bufete Novalex, el mismo que lleva buena parte de los asuntos judiciales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, demandar a al expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla por vulnerar su derecho al honor con «expresiones calumniosas e injuriosas». Ahora prepara una segunda demanda, esta vez contra Corinna Larsen, la que fuera una de las personas de máxima confianza del emérito durante su reinado.

Según desvelan las periodistas Pilar Eyre y Susanna Griso, Juan Carlos se querellará contra la que fuese una de sus amigas más cercanas por las acusaciones vertidas contra su persona. «Se trataría de una demanda por atentar contra el honor y el fundamento está en que todo lo que ha dicho Corinna tanto en entrevistas como en podcast y documentales no ha podido ser probado», afirmó Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', que publica este miércoles la información de Eyre.

Corinna llegó a demandar a Juan Carlos por acoso y daños por hechos posteriores ante los tribunales británicos pero el Tribunal de Apelación confirmó la inmunidad del emérito a finales del 2022 y el monarca se libró de responder a las acusaciones ante el juez.

«No tiene pruebas de que han entrado en su casa de Mónaco, no tiene pruebas de las investigaciones de los servicios secretos, no tiene pruebas de nada y de lo que ella dice. Ha llegado un momento que el rey ha dicho que hasta aquí, en mi reinado hay sombras pero también tengo el momento de defenderme», explicó Pliego, desgranando parte de la noticia. «Corinna no ha probado nada», zanjó dando, finalmente, su opinión.

Larsen describió entonces una relación muy tensa con el rey emérito tras su abdicación. Le reclamó la devolución del dinero que, según ella, le habría donado. La pareja, según su relato, tiene encuentros en Londres en los que el exmonarca español le amenaza con posibles consecuencias graves. Tras estos hechos, Corinna denunció que se vio afectada en su vida laboral perdiendo contratos de consultoría.

Sobre la demanda a Miguel Ángel Revilla, Zarzuela no tardó en aclarar que se trataba de «una iniciativa personal» de Juan Carlos I «a través de sus abogados privados» y que el padre de Felipe VI no ha «consultado» en ningún momento a Casa Real ni a su hijo sobre el inicio de este pleito sin precedentes en la historia de España.