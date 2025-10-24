El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

'La Revuelta' se mofa de Juan del Val y del Grupo Planeta

Can Yaman desata la locura en el espacio de Broncano, sorprende con su nivel de castellano y el programa lo aprovecha para meterse con la competencia

A. Mateos

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:49

Comenta

David Broncano y su equipo de 'La Revuelta' aprovecharon anoche para mofarse desde la televisión pública del escritor Juan del Val, que recibió el premio Planeta por su novela 'Vera', que saldrá publicada en las próximas semanas. El famoso galardón, que premia al escritor del año con un millón de euros, es otorgado por el Grupo Planeta, máximo accionista de Atresmedia, principal competencia de TVE en las audiencias televisivas.

El equipo del programa de La 1 aprovechó esta circunstancia y que su invitado de anoche, Can Yaman, dominaba el español pese a ser turco, para lanzar un dardo a la competencia. «Creo que con menos dominio del castellano te dan el Planeta», se podía leer en uno de los rótulos.

A la misma hora, en Antena 3, 'El Hormiguero' recibía a Isabel Preysler tras el lanzamiento de su autobiografía. Después de la entrevista con la socialité, Juan del Val hacía su particular colaboración como cada jueves en el programa. Y según los datos ofrecidos por la empresa independiente Kantar Media, Atresmedia y el flamante ganador del Planeta barrieron a su rival. 'El Hormiguero' logró el programa más visto congregando de media a 2,4 millones de espectadores, casi 800.000 más que los que optaron por sintonizar 'La Revuelta'. El programa estrella de Antena 3 sacó casi siete puntos de distancia al de TVE (20,1-13,5) en la batalla por el 'access del prime time'.

RTVE

Pero las derrotas en las audiencias empiezan a pesar poco en el equipo de 'La Revuelta', donde siempre se ha optado por acordarse del rival durante la emisión del programa. A veces con más gracia que otras, como el día que Broncano estalló por no poder emitir la entrevista de Jorge Martín por motivos comerciales.

Ayer el invitado estrella fue el actor turco Can Yaman. Su atractivo físico y su fluidez con el idioma sorprendieron tanto a Broncano y a su equipo que toda la entrevista giró en torno a eso. El actor confesó que quería aprender a decir frases como «Me cago en la madre que te parió, hijo de...», y desveló que en su país, en Turquía, «te ponen en el talego, eh» si lo dices en televisión.

Yaman no se escapó de las preguntas clásicas. Sobre el dinero, el turco confesó que la cuenta bancaria se la administra su madre. «Ella me da la paga y si supero mis gastos, empieza a quejarse», contó. Y sobre las relaciones sexuales tuvo que echar un vistazo a las butacas del público para conectar visualmente con su novia, presente en el teatro. «Más de 15 puntos», dijo.

La presencia de Yaman volvió loca a la tribuna, especialmente cuando el actor se quitó la chaqueta y dejó parte del torso al descubierto. Hasta el equipo de 'La Revuelta' se rindió al atractivo del turco: «Madurar es aceptar que Can Yaman es mejor novio que tú. Ante semejante ejemplar, al resto solo nos queda hacernos a un lado».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
  2. 2

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  5. 5

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  6. 6

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  7. 7

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  8. 8

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  9. 9 Villalibre reconoce haber sufrido problemas de salud mental: «Hasta tienes miedo de que te pasen el balón»
  10. 10 El club de fútbol Padura llora la pérdida del trabajador fallecido en Arrigorriaga: delegado y padre de dos jugadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'La Revuelta' se mofa de Juan del Val y del Grupo Planeta

&#039;La Revuelta&#039; se mofa de Juan del Val y del Grupo Planeta