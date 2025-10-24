'La Revuelta' se mofa de Juan del Val y del Grupo Planeta Can Yaman desata la locura en el espacio de Broncano, sorprende con su nivel de castellano y el programa lo aprovecha para meterse con la competencia

David Broncano y su equipo de 'La Revuelta' aprovecharon anoche para mofarse desde la televisión pública del escritor Juan del Val, que recibió el premio Planeta por su novela 'Vera', que saldrá publicada en las próximas semanas. El famoso galardón, que premia al escritor del año con un millón de euros, es otorgado por el Grupo Planeta, máximo accionista de Atresmedia, principal competencia de TVE en las audiencias televisivas.

Si aprendes español escuchando a Broncano, te dan una silla en la RAE directamente. #LaRevuelta pic.twitter.com/NHJYNXRRRe — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2025

El equipo del programa de La 1 aprovechó esta circunstancia y que su invitado de anoche, Can Yaman, dominaba el español pese a ser turco, para lanzar un dardo a la competencia. «Creo que con menos dominio del castellano te dan el Planeta», se podía leer en uno de los rótulos.

A la misma hora, en Antena 3, 'El Hormiguero' recibía a Isabel Preysler tras el lanzamiento de su autobiografía. Después de la entrevista con la socialité, Juan del Val hacía su particular colaboración como cada jueves en el programa. Y según los datos ofrecidos por la empresa independiente Kantar Media, Atresmedia y el flamante ganador del Planeta barrieron a su rival. 'El Hormiguero' logró el programa más visto congregando de media a 2,4 millones de espectadores, casi 800.000 más que los que optaron por sintonizar 'La Revuelta'. El programa estrella de Antena 3 sacó casi siete puntos de distancia al de TVE (20,1-13,5) en la batalla por el 'access del prime time'.

Pero las derrotas en las audiencias empiezan a pesar poco en el equipo de 'La Revuelta', donde siempre se ha optado por acordarse del rival durante la emisión del programa. A veces con más gracia que otras, como el día que Broncano estalló por no poder emitir la entrevista de Jorge Martín por motivos comerciales.

🇪🇸 El increíble nivel de español de Can Yaman.



Pensábamos que igual tocaba entrevista en inglés y el tío sabe todas las palabrotas y "mojar el churro". Podríamos haber hecho toda la entrevista leyendo ese cuaderno, qué gracioso #Larevuelta pic.twitter.com/pPeIjVDQnN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2025

Ayer el invitado estrella fue el actor turco Can Yaman. Su atractivo físico y su fluidez con el idioma sorprendieron tanto a Broncano y a su equipo que toda la entrevista giró en torno a eso. El actor confesó que quería aprender a decir frases como «Me cago en la madre que te parió, hijo de...», y desveló que en su país, en Turquía, «te ponen en el talego, eh» si lo dices en televisión.

No es que le parezca poco el récord de relaciones a Can Yaman, es que podría superarlo cuando quiera. Puro fuego 🔥 #larevuelta pic.twitter.com/QMjh8KHQFH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2025

Yaman no se escapó de las preguntas clásicas. Sobre el dinero, el turco confesó que la cuenta bancaria se la administra su madre. «Ella me da la paga y si supero mis gastos, empieza a quejarse», contó. Y sobre las relaciones sexuales tuvo que echar un vistazo a las butacas del público para conectar visualmente con su novia, presente en el teatro. «Más de 15 puntos», dijo.

Madurar es aceptar que Can Yaman es mejor novio que tú.



Ante semejante ejemplar solo nos queda hacernos a un lado al resto. #Larevuelta pic.twitter.com/S2UiQhvMHF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2025

La presencia de Yaman volvió loca a la tribuna, especialmente cuando el actor se quitó la chaqueta y dejó parte del torso al descubierto. Hasta el equipo de 'La Revuelta' se rindió al atractivo del turco: «Madurar es aceptar que Can Yaman es mejor novio que tú. Ante semejante ejemplar, al resto solo nos queda hacernos a un lado».