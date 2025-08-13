El reto de un influencer para Aste Nagusia: 10 botes escondidos con 50 euros y un vale por un dulce gigante Los afortunados que encuentren la lata también tendrán como premio un croissant gigante o un palmerón de la pastelería Patxes

G. Cuesta Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:27

El influencer vasco Eleder Iglesias tiene un reto para este Aste Nagusia. El creador de contenido ha explicado en sus redes sociales que esconderá durante la Semana Grande bilbaína diez latas en cuyo interior habrá 50 euros y un vale por un croissant o palmerón gigantes de la pastelería Patxes, valorado en otros 50 euros. Una forma de vivir la fiesta muy edulcorada.

«Del 16 de agosto a las 19:00, con el txupinazo, hasta el 24 de agosto con la quema de Marijalla, vamos a esconder latas por toda la ciudad», explica Iglesias. Dará pistas en sus canales durante estos días para hacer más fácil la búsqueda a sus seguidores. Se trata de un bote azul numerado y con una caricatura de su cara.

Eleder es conocido en las redes sociales por sus recurrentes guiños a Bilbao y Euskadi. Desde comparar el Guggenheim de Nueva York y Bilbao hasta preguntar a los madrileños por palabras en euskera. Ahora, trata de endulzar a una decena de bilbaínos la Aste Nagusia.