El reproche de la mujer de Lecquio a Dell'Atte: «¿Respetas y eres amiga de quien te daba patadas estando embarazada?» María Palacios rompe su silencio tras el despido de su marido, Alessandro Lecquio, de Mediaset por presunto maltrato

A. Mateos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:02 | Actualizado 09:19h.

Una semana después del despido de Alessandro Lecquio tras las acusaciones públicas de maltrato por parte de su exmujer Antonia Dell'Atte, su actual mujer, María Palacios, sale en su defensa. La comunicadora ha concedido una entrevista a la revista 'Hola', su medio de cabecera, para defender a capa y espada al conde. «Llevamos juntos una vida -26 años, concretamente- y jamás he vivido ningún ápice de violencia. Sus relaciones, aunque intensas, han sido todas muy cortas, pero yo le conozco de verdad y sé cómo», afirma Palacios.

«Me indigna escuchar relatos que no coinciden en absoluto con la realidad que yo he vivido. ¿Cómo se explica que yo no haya visto ni un indicio de violencia ni agresividad en 26 años? Si ahora solo vale la palabra de una mujer, solo por ser mujer, debería de valer también la mía», defiende.

Palacios confiesa que Lecquio está pasando unos días «con preocupación y rabia» y lamenta que esta situación le afecte a ella también y a la hija que tiene en común con el italiano: «Se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante. No solo a Alessandro, sino a toda la familia y, por supuesto, a nuestra hija, que ayer, al volver del colegio, ya nos estaba preguntado qué significa la palabra 'maltratador'».

La mujer de Alessandro Lecquio confirma que el despido de Mediaset fue de un día para otro y «totalmente inesperado» para ellos porque «Antonia lleva con esta cantinela muchos años. Para ser exactos, desde el año 2001». Y para demostrarlo, Palacios ofrece a la revista 'Hola' la que sería una prueba del informe de la policía científica que demostraría que hubo una «manipulación» en el justificante de la denuncia de Antonia Dell' Atte contra Alessandro Lequio. «Donde ponía 'abandono de familiar y sus siguientes efectos psíquicos' se sustituyeron estas palabras por las de 'malos tratos físicos y psíquicos'», asegura el abogado del italiano, Tomás Ridruejo, en la mencionada revista.

Palacios dice no entender absolutamente nada de lo que está ocurriendo. «Es inexplicable. No me cuadra con la buena relación que tenía Antonia Dell'Atte con Alessandro desde el 2013 hasta que se murió Álex. También tenía buena relación conmigo», asegura. «Es muy importante señalar que entre 1991, cuando se separaron, y el 2001, es decir durante 10 años, jamás insinuó, mencionó ni denunció a Alessandro por este tema, ni públicamente ni en los juzgados. Lo hizo públicamente desde 2001 hasta el 2010, otros 10 años, y luego empezó una buena relación, tanto con Alessandro como con Ana».

La comunicadora recuerda un reportaje de hace nueve años, en el que Ana Obregón y Antonia Dell'Atte posaron juntas. Aquel día la exmujer de Lecquio dijo de manera textual que «lo que me dolió fue la manera en la que nos dejó, cómo se fue de nuestro lado. Pero ya no tiene sentido hablar del pasado. Hace tiempo que me pidió perdón por cómo se había portado conmigo. Ahora nos respetamos y somos amigos». Palacios recuerda ahora estas palabras y, muy enfadada, le hace una pregunta a Dell'Atte: «Con que nos respetamos y somos amigos, ¿no? ¿Respetas y eres amiga de quien te daba patadas estando embarazada?».