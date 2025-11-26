El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El reproche de la mujer de Lecquio a Dell'Atte: «¿Respetas y eres amiga de quien te daba patadas estando embarazada?»

María Palacios rompe su silencio tras el despido de su marido, Alessandro Lecquio, de Mediaset por presunto maltrato

A. Mateos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:02

Comenta

Una semana después del despido de Alessandro Lecquio tras las acusaciones públicas de maltrato por parte de su exmujer Antonia Dell'Atte, su actual mujer, María Palacios, sale en su defensa. La comunicadora ha concedido una entrevista a la revista 'Hola', su medio de cabecera, para defender a capa y espada al conde. «Llevamos juntos una vida -26 años, concretamente- y jamás he vivido ningún ápice de violencia. Sus relaciones, aunque intensas, han sido todas muy cortas, pero yo le conozco de verdad y sé cómo», afirma Palacios.

«Me indigna escuchar relatos que no coinciden en absoluto con la realidad que yo he vivido. ¿Cómo se explica que yo no haya visto ni un indicio de violencia ni agresividad en 26 años? Si ahora solo vale la palabra de una mujer, solo por ser mujer, debería de valer también la mía», defiende.

Palacios confiesa que Lecquio está pasando unos días «con preocupación y rabia» y lamenta que esta situación le afecte a ella también y a la hija que tiene en común con el italiano: «Se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante. No solo a Alessandro, sino a toda la familia y, por supuesto, a nuestra hija, que ayer, al volver del colegio, ya nos estaba preguntado qué significa la palabra 'maltratador'».

La mujer de Alessandro Lecquio confirma que el despido de Mediaset fue de un día para otro y «totalmente inesperado» para ellos porque «Antonia lleva con esta cantinela muchos años. Para ser exactos, desde el año 2001». Y para demostrarlo, Palacios ofrece a la revista 'Hola' la que sería una prueba del informe de la policía científica que demostraría que hubo una «manipulación» en el justificante de la denuncia de Antonia Dell' Atte contra Alessandro Lequio. «Donde ponía 'abandono de familiar y sus siguientes efectos psíquicos' se sustituyeron estas palabras por las de 'malos tratos físicos y psíquicos'», asegura el abogado del italiano, Tomás Ridruejo, en la mencionada revista.

Palacios dice no entender absolutamente nada de lo que está ocurriendo. «Es inexplicable. No me cuadra con la buena relación que tenía Antonia Dell'Atte con Alessandro desde el 2013 hasta que se murió Álex. También tenía buena relación conmigo», asegura. «Es muy importante señalar que entre 1991, cuando se separaron, y el 2001, es decir durante 10 años, jamás insinuó, mencionó ni denunció a Alessandro por este tema, ni públicamente ni en los juzgados. Lo hizo públicamente desde 2001 hasta el 2010, otros 10 años, y luego empezó una buena relación, tanto con Alessandro como con Ana».

La comunicadora recuerda un reportaje de hace nueve años, en el que Ana Obregón y Antonia Dell'Atte posaron juntas. Aquel día la exmujer de Lecquio dijo de manera textual que «lo que me dolió fue la manera en la que nos dejó, cómo se fue de nuestro lado. Pero ya no tiene sentido hablar del pasado. Hace tiempo que me pidió perdón por cómo se había portado conmigo. Ahora nos respetamos y somos amigos». Palacios recuerda ahora estas palabras y, muy enfadada, le hace una pregunta a Dell'Atte: «Con que nos respetamos y somos amigos, ¿no? ¿Respetas y eres amiga de quien te daba patadas estando embarazada?».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  9. 9

    Herri Norte reaparece en Praga: medio centenar de ultras fueron al partido de la Youth League
  10. 10

    Yolanda Díaz va al choque con Murtra por un «indecente» ERE para 6.088 trabajadores de Telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El reproche de la mujer de Lecquio a Dell'Atte: «¿Respetas y eres amiga de quien te daba patadas estando embarazada?»

El reproche de la mujer de Lecquio a Dell&#039;Atte: «¿Respetas y eres amiga de quien te daba patadas estando embarazada?»