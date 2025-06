La reprimenda de una señora de 85 años a Broncano: «Tu pregunta del sexo es una horterada» Remedios acudió como público este martes a 'La Revuelta' y no se cortó un pelo al dar su opinión sobre este aspecto del programa

G. Cuesta Martes, 24 de junio 2025, 22:30 Comenta Compartir

A veces los minutos en los que Broncano interactúa en 'La Revuelta'con su público se vuelven en su contra. Lo que sucedió este martes es un claro ejemplo de ello. Una señora de 85 años que acudió como público, Remedios, no dudó en reprenderle por la pregunta a sus invitados sobre el número de relaciones sexuales en el último mes. Lo hizo, eso sí, con cierto cariño, aunque sin cortarse un pelo.

Para esta vecina de Fregenal de la Sierra, un pequeño pueblo de Badajoz, el programa del humorista ha sido todo un descubrimiento desde que se emite en La 1. «Me has encantado». Al momento, le atizó. «La pregunta última que le haces a los invitados...», dejaba caer. Sobre la primera, la del dinero en el banco, le dio permiso para «decir lo que quieras».

¿Será este el final de las Preguntas Clásicas? Si a Remedios le van a suponer un disgusto, a tomar por culo. #LaRevuelta pic.twitter.com/J2aGG0VOjP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 24, 2025

Por la otra sobre algo más íntimo, en cambio, no pasa. «Es una horterada esa pregunta. Qué le importa eso a la gente. ¿Sabes que hago cuando la haces? Me voy a la cocina. Me voy a cenar», sentenció. «Te perdemos como audiencia», se lamentaba el presentador. La mujer incluso se atrevió a ofrecer alternativas. «Cuenta un chiste», lanzó.

Broncano recogió el guante. «Hoy, en tu honor, no la voy a hacer porque no quiero que te vayas», le prometió. Curiosamente, fue la invitada la que acabó siendo políticamente incorrecta. «Vaya novia que tienes... es guapa y tiene un cuerpazo. Tu también tienes buen cuerpo», halagaba. «No tiene comparación», se deshacía Broncano del momento incómodo.