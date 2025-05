La Reina Letizia enseña a una mujer cómo hacer un selfie de forma exprés: «No ha salido... ¡tranquila, piénselo..!»

A. Mateos Sábado, 31 de mayo 2025, 12:40 Comenta Compartir

La Reina Letizia vivió un momento muy divertido este viernes en la feria del libro de Madrid. Cuando acudió a inaugurar el evento se acercó a los lectores y curiosos que se encontraban entre las casetas y se fotografió con varios de ellos. Pero con una mujer tardó más tiempo de la cuenta.

El problema fue que la lectora no controlaba el modus operandi del selfie. Le pidió una foto a la Reina y se vio que tras varios intentos la imagen seguía sin generarse. De espaldas, otra mujer grababa los hechos.

Los gestos de la Reina evidenciaban la hilarante secuencia. Aunque trataba de explicarle cómo debía colocar el móvil, la mujer no conseguía sacar la foto. «Claro, pero tiene que darle usted...», le decía Letizia mientras la lectora contestaba con un «ya, ya» como si no supiese hacerlo. La Reina con una media sonrisa le insistió: «Pero es que no ha salido...»

La situación era tan surrealista que la Reina ya no pudo ocultar la sonrisa. La mujer, al ver que le estaba robando demasiado tiempo, se disculpó y Letizia, en un tono amable, le dijo que no había prisa: «¡Tranquila, piénselo. Piense dónde le tiene que dar!»

Finalmente, la mujer consiguió poner la cámara frontal. «Ahora le damos la vuelta, sacamos la foto... y ¡ya está!», le dijo la Reina con una sonrisa mientras ambas posaban para la foto.