La reina de Inglaterra ya no conduce Isabel II, a los mandos de uno de sus coches oficiales. / E. C. Isabel II anuncia que no se pondrá al volante de sus coches... aunque solo en vías públicas JULIA FERNÁNDEZ Lunes, 1 abril 2019, 17:44

Isabel II es una reina de rompe y rasga. Su fuerte personalidad y su indomable carácter la han convertido en una de las monarcas más particulares de toda Europa desde que accediera al trono con 26 años tras la muerte de su padre. Y lo demuestra cada día. Ahora, sin embargo, ha decidido dar un paso atrás: no va a conducir más por vías públicas.

Así lo ha adelantado el diario inglés 'The Times'. Eso sí, se reserva el derecho de hacerlo por los caminos privados de sus fincas de Windsor, Balmoral o Sandringham. Isabel II está a punto de cumplir 93 años y a esa edad, la mayoría de conductores ingleses ya no pueden ponerse al volante porque han perdido capacidades y no se les renueva el carné. Aunque claro, a la madre del Príncipe Carlos esto último no le podría pasar puesto que es la única persona en Reino Unido a la que no se le exige sacarse el permiso oficial.

Muchos relacionan esta decisión con el accidente que sufrió hace unos meses su marido, el Príncipe Felipe. Con sus 98 años, cogió su vehículo y al incorporarse de una carreta secundaria a una principal chocó contra otro turismo en el que viajaban dos mujeres y un bebé, y volcó posteriormente. Al parecer, le cegó el preciado sol que tanto adoran los británicos

Revuelo

Nadie sufrió heridas de consideración, aunque sí hubo un pequeño revuelo mediático. Por la edad del conductor y porque las otras dos mujeres hablaron con los medios. Poco después de lo ocurrido, el marido de la Reina decidió que ya era hora de tener un chófer a tiempo completo.

Ahora es ella la que cede. Y no es el primer gesto de este tipo en los últimos tiempos. Hace un año ya pidió que Carlos la sucediera al frente de la Commonwealth y en 2016 renunció al patronato honorífico de 25 organizaciones para disminuir su carga de trabajo.