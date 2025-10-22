El regalo más especial de la Mari de Chambao a Broncano tras ser operada de su segundo cáncer de mama La cantante hizo prometer al presentador de 'La Revuelta' que la invitaría en marzo para presentar su nuevo disco, con motivo del 25 aniversario de la banda

María del Mar Rodríguez Carnero (Málaga, 1975), más conocida como la Mari de Chambao, tuvo un protagonismo inesperado anoche en 'La Revuelta'. El dúo cómico Pantomima Full presentaba su nueva serie 'Entrepeneurs' y sorprendía a la cantante andaluza comunicándole que una de sus canciones forma parte de la serie.

La Mari se mostró muy agradecida al dúo humorista por el detalle y sorprendió a todos al revelar que había sido operada de un segundo cáncer de mama hace solo un mes. Ya pasó por la enfermedad hace 20 años. «Y aquí estoy, para que veáis el cariño que os tengo», le dijo la malagueña a Broncano. La operación fue bien, aseguró anoche la Mari, que aún está convaleciente: «Estoy con toda la espalda cosida».

La andaluza se enteró horas antes de que tenía una participación especial en 'La Revuelta' y le dio tiempo a preparar un regalo muy especial para Broncano. La cantante sacó una de las prótesis mamarias que utilizó durante su primera batalla contra el cáncer, con la inscripción 'Chambao 25 aniversario', y le hizo prometer a Broncano que la invitaría en marzo para presentar su nuevo disco, por el 25 aniversario de la banda.

«La he utilizado, esta y otras, para tapar un poco la mama que estaba operada», desvelaba la Mari. «Son 25 años, 25 temas y 25 artistas que vas a flipar». Broncano aceptó con mucho gusto la invitación y le citó para el próximo mes de marzo.

El público de 'La Revuelta' y Pantomima Full agradecieron a la Mari de Chambao su presencia en el teatro y le brindaron una calurosa ovación. «Muchas gracias, muchas gracias», respondió visiblemente emocionada la cantante, antes de despedirse cantando uno de sus mayores éxitos, 'Ahí estás tú'.