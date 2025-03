La reflexión de David Cantero tras su salida de Telecinco: «Es la primera vez en mi carrera que estoy 'desempleado'»

Marina León Miércoles, 12 de marzo 2025, 19:28 | Actualizado 20:19h. Comenta Compartir

Tras 15 años en Informativos Telecinco, la cadena hizo pública hace unos días la marcha de David Cantero, uno de los rostros más conocidos de Mediaset. El periodista apareció al día siguiente en sus redes sociales para dejar claro que se trata de una salida de «mutuo acuerdo, amistosa y agradable». Sin embargo, también dijo, sin dar muchos detalles, que se han dado «cambios más o menos inesperados y trascendentales» que han llevado a este movimiento. «Me he ido sin hacer ruido, como soy yo, discreto», señaló en Instagram.

Este martes, el veterano presentador ha vuelto a utilizar el mismo canal para dejar bien claro que su intención es continuar, pero no sabe ni cómo ni dónde. «Si miro atrás siempre me veo ligado a la televisión, detrás y delante de las cámaras, hasta de niño soñaba con ellas, aunque había muy pocas, y con trabajar en la única tele que existía», escribe en un post junto a varias imágenes de sus inicios como periodista.

«La tele, una de mis cosas favoritas… Siempre, desde muy jovencito (desde que tenía 21 años como en la primera foto), he vivido agarrado a una cámara, mirando a través de ella o directamente al objetivo», cuenta Cantero, de 64 años, quien ya negó en su día que su marcha se deba a una prejubilación, tal y como se había especulado. «He sido muy afortunado, he podido ganarme la vida durante 43 años gracias a mi verdadera pasión», añade. Así, asegura que «esta es la primera vez en mi carrera que estoy 'desempleado', es una sensación extraña pero estimulante, no sé aún cómo ni dónde pero seguiré en ello… ¡Hasta que el cuerpo aguante!», afirma.

También ha querido agradecer las muestras de cariño, apoyo, respeto y admiración que ha recibido estos días y que, en su opinión «es muchísimo más de lo que nadie merece». Por último, indica que no atesora muchos galardones periodísticos, «pero os aseguro que este es el mejor premio que se pueda desear. Os lo agradezco de todo corazón», concluye.

