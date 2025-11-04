Récord en 'La isla de las tentaciones': uno de los novios invita a la tentadora vasca a su cama en la primera noche Rodri protagoniza una escena sin precedentes en el estreno del reality más «delirante» de la televisión y su novia se entera de todo al momento

A.M. Martes, 4 de noviembre 2025, 08:51 | Actualizado 08:58h. Comenta Compartir

Decía Sandra Barneda que la novena temporada de 'La isla de las tentaciones' iba a ser «delirante». Y puede que se haya quedado corta. Primera noche y primera infidelidad a la vista. Uno de los chicos hizo saltar la alarma de la tentación tras bailar muy pegado a Olatz, la tentadora vasca que participa este año en el reality, y su novia, Helena, se enteró de todo al instante.

El reality comenzó como acostumbra, aunque este año Telecinco ha decidido dar una oportunidad a parejas anónimas. Todo apunta a que no van a defraudar. La tele es la tele, pensarán muchos. Las presentaciones fueron para taparse la cara con el cojín: que si a uno le llaman Aquaman, que si otro sale por la calle con esposas, que si el de más allá es un rey mago cargado de polvos mágicos... Las chicas tampoco decepcionaron, como Olatz. La donostiarra desveló a los novios que la llaman 'culatz' por su trasero, lo que desató las risas entre ellos.

Los tentadores y tentadoras, que tienen como objetivo romper las parejas, se encontraron con sus rivales por sorpresa en la playa. Sandra Barneda no estaba presente... pero las cámaras, sí. Y obviamente recogieron todo tipo de improperios lanzados entre los protagonistas.

Llegó la noche y comenzó la fiesta, la primera de las muchas que tendrán lugar en las villas y que llevarán al límite a las parejas. Y se lió. Normalmente 'La isla de las tentaciones' suele empezar 'suave'. No es muy normal ser infiel a tu pareja el primer día pero ayer Rodri dio la razón a Sandra Barneda cuando definió como «delirante» esta edición del reality. Sonó la música, bailó pegado con Olatz y comenzó el tonteo. Después se pasaron a la piscina y tras un baño de madrugada, los jóvenes decidieron secarse en la habitación de él. La grabación se corta en el momento que novio y tentadora se funden en un abrazo con la luz apagada...

Pelos con este final 🔥😱



Nos vemos mañana, a las 21:45h, en @telecincoes



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones1

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/gLVfHtwVDB — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 3, 2025

Como era de esperar, el programa le hizo llegar las imágenes a Helena, la novia de Rodri. La joven no daba crédito a lo que veían sus ojos. Primero, descubrió en plena noche que su chico ya se había saltado los límites y al día siguiente, supo que los dos habían acabado en la habitación. «Me la va a liar», dijo decepcionada. Esta noche, siguiente episodio.