La receta vasca que seduce a Pedroche para inspirar su vestido de las Campanadas La presentadora protagoniza el anuncio de una compañía de la costa de Euskadi

G. C. Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:31 Comenta Compartir

El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas se ha convertido en el último gran misterio de cada año. Ya es una tradición televisiva descubrir qué rompedor 'look' elige la presentadora para lucir en la Puerta del Sol junto a su compañero Alberto Chicote. Y, claro, es normal que le salgan pretendientes para inspirar su atrevido estilismo. Uno de los últimos, la firma detrás de una conocida receta vasca.

Todo tiene su lógica. Resulta que la novia del chef Dabiz Muñoz protagoniza la campaña de Navidad de 'La gula del norte', el conocido producto comercializado por la empresa Angulas Aguinaga, una pequeña empresa fundada en 1974 en la costa vasca. En su curiosa promoción por estas fechas, los ejecutivos de la compañía proponen a Pedroche llevar un vestido «rompedor» basado en sus conocidas gulas. Ella no da crédito.

Todo comienza con una llamada telefónica. «¿Un vestido de qué? Repítemelo... no sé si te entiendo, la verdad», se extrañaba la periodista. En la reunión con los directivos de la firma sigue sin convencerle el tema. «Es un concepto fuerte. No es el vestido, es el 'statement'», le seduce un ejecutivo. «¿Sabéis que los vestidos reivindican algo importante?», les recuerda ella. Claro, para ellos la gula lo es.

Pedroche busca otras opiniones. La de su amigo y diseñador Josie, la de su madre... «¿Solo a mí me parece una locura? Esto es una locura. La gula me encanta con su guindilita, mamá. Pero en un vestido no lo veo», le insiste por teléfono. Ya solo ve señales que la invitan a ponérselo. En un anuncio por la calle, en la grada de un campo de fútbol retransmitido en televisión, en un mensaje de la reina Letizia... Por todos lados.