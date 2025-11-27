La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo» El popular chef presenta en 'El Hormiguero' su nuevo proyecto alejado de los fogones: un cómic de aventuras con la gastronomía como hilo conductor

El chef Dabiz Muñoz cierra la semana en 'El Hormiguero'. El cocinero con cuatro estrellas Michelín presentó en el programa de Pablo Motos un proyecto que nada tiene que ver con la hostelería: el primer cómic de su nueva colección que acaba de salir a la venta. 'Xo Time: Las aventuras de Dabiz Muñoz. París 1944' se trata de una obra de Pedro Hernández y José María Beroy con Muñoz como protagonista y la gastronomía como hilo conductor. «Me tienes muy sorprendido. Esto sí que no me lo esperaba», comentó Motos.

«Llevo años en los que me he planteado hacer un libro de cocina, pero no tengo tiempo. Pedro Hernández, que es un loco de los cómics y conoce la historia de DiverXO como pocas personas, me lo propuso y acepté», contó el cocinero. Sobre si preferiría viajar al pasado o al futuro para descubrir alguna receta, el chef respondió que le gustaría retroceder en el tiempo «para ver quién fue el que decidió cocinar ciertas cosas. Por ejemplo, a quién se le ocurrió coger un huevo, abrirlo, batirlo y hacer una tortilla». El presentador y amigo del chef ya ha comentado en numerosas ocasiones su animadversión hacia la coliflor, y en concreto hacia el olor que desprende. «El truco para que no huela mal es no cocinarla demasiado. Sueltan ese olor tan fétido cuando se sobrecuecen. Si no te pasas de cocción, no huele a nada», indicó el invitado.

«¿Cuál es la receta más importante del mundo?», preguntó el presentador. «Es imposible decir una, pero yo diría la paella valenciana, el cocido madrileño y las kokotxas al pilpil». Sobre la última receta típica de la gastronomía vasca, el cocinero aseguró que «bien hechas, que se deshagan en la boca... son una delicia». El chef comparte su vida con Cristina Pedroche y sus dos hijos, Laia e Isai. La mayor, que tiene 2 años, «come de todo», aseguró el cocinero. Y de hecho su plato favorito son las kokotxas. «Desde los ocho meses come sólidos, con mucho cuidado. Yo buscaba cosas muy suaves, que fueran fáciles de tragar y por eso recurría mucho a las kokotxas, que son como la seda», explicó.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Dabiz Muñoz llevó al plató algunos de sus nuevos turrones. «Este año son una salvajada creativa», dijo. En primer lugar mostró uno inspirado en la famosa hamburguesa de pollo crujiente con pan de gofre de GoXO. «Es una cosa muy loca. Me has dejado flipado», aseguró Motos tras el primer bocado. La segunda creación es un turrón de pizza Margarita. «Eres un genio, te lo digo de verdad», añadió el de Requena tras probar el segundo.

Pablo Motos, que se declaró un amante incondicional del pollo, quiso saber en qué parte del mundo ha probado el chef el mejor. Para sorpresa de los allí presentes, se decidió por París. «Fue en un sitio en el que lo cocinan dentro de una vejiga de vaca», contó. El cocinero no ha parado de viajar y de descubrir nuevos sabores en los lugares más recónditos del planeta. Por eso, escoger su restaurante favorito no le resultó una tarea fácil. Finalmente se decantó por un local a en China, a las afueras de Hong Kong «donde hacían un pato laqueado en horno de leña que me pareció impresionante», afirmó.